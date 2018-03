Quỷ lùn 'Game of Thrones' không ghen khi Mẹ Rồng ân ái

Cảnh 'nóng' tập cuối mùa bảy 'Game of Thrones' gây bàn tán / Những cảnh bạo lực và tình dục trong 'Game of Thrones 7'

Trong tập cuối mùa bảy Game of Thrones, Jon Snow và Mẹ Rồng có cảnh ân ái trên thuyền. Ở trích đoạn này, Quỷ Lùn Tyrion có hành động gây tranh cãi - đứng lẩn khuất trong bóng tối với gương mặt đăm chiêu. Có ý kiến cho rằng Quỷ Lùn đang ghen vì chính anh có tình cảm với Mẹ Rồng, hoặc đã được mật báo về thân thế của Jon Snow nên e ngại mối quan hệ loạn luân giữa hai vị thủ lĩnh. Một số khán giả còn đoán anh đang có mưu đồ riêng và sẽ trở nên đen tối hơn vào mùa sau.

* Phản ứng của Tyrion

Cảnh 'nóng' tập cuối mùa bảy 'Game of Thrones' gây bàn tán

Trên Daily Beast, đạo diễn Jeremy Podeswa nói hành vi của Quỷ Lùn không xuất phát từ tình yêu. Anh chia sẻ: "Jorah mới là người ghen vì yêu, còn với Tyrion, mọi chuyện phức tạp hơn. Anh ấy có mối quan hệ đặc biệt với Daenerys. Quỷ Lùn tin cô là nhà lãnh đạo đích thực và đã cống hiến nhiều thứ cho cô".

"Việc Jon và Daenerys yêu nhau có thể khiến vị trí của Quỷ Lùn bị đe dọa, đồng thời làm hỏng kế hoạch tổng thể của anh ấy. Hậu quả của mối quan hệ này vẫn còn chưa rõ. Tyrion là chiến lược gia lớn, nhưng giờ đây anh ấy không thể đoán nổi tình hình. Điều đó rất khó khăn đối với một người luôn suy nghĩ trước ba bước", đạo diễn nói.

* Cảnh "nóng" của Jon Snow và Mẹ Rồng

Cảnh nóng của Jon Snow và Mẹ Rồng (tập bảy)

Ngoài ra, Podeswa cũng giải thích câu chuyện ở Winterfell trong mùa bảy. Theo anh, Littlefinger đã thật sự gieo được bất hòa vào tâm trí Sansa và Arya khi kích động hai chị em nhà Stark chống nhau.

"Cảnh họ đấu đá nhau không hoàn toàn là diễn kịch. Sansa nghi ngờ về động cơ thật của Arya và không chắc có nên tin em mình không. Còn Arya cho rằng chị mình không xứng với tước vị Tiểu thư Winterfell. Sức mạnh của Littlefinger là tìm ra những thứ có thật trong tâm lý, từ đó điều khiển tình huống".

Theo đạo diễn, Bran là người giải thích các câu hỏi và hàn gắn khoảng cách giữa hai chị em, khiến họ đoàn kết trừ khử Littlefinger trong trích đoạn đẫm máu ở tập cuối mùa bảy. Tuy nhiên, những cảnh chị em nhà Stark bàn luận với nhau không xuất hiện trên phim.

Littlefinger (phải) cuối cùng bị chị em nhà Stark tiêu diệt.

Jeremy Podeswa là đạo diễn người Canada sinh năm 1962, hoạt động ở cả mảng điện ảnh và truyền hình. Trong Game of Thrones, anh đạo diễn tập năm và sáu của mùa năm, tập một và hai của mùa sáu, tập một và bảy của mùa bảy. Theo đơn vị sản xuất, tập cuối mùa bảy - The Dragon and the Wolf - đạt 12,07 triệu lượt xem trên kênh HBO, cao nhất trong lịch sử loạt phim 18+.

