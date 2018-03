Quá trình đưa 'Titanic' thành 3D của James Cameron

Nhân dịp "Titanic 3D" chiếu tại Việt Nam, công ty MegaStar tặng độc giả VnExpress tại Hà Nội và TP HCM 3 áo thun, 3 tag gắn vào vali, 2 túi du lịch và 2 sợi dây đeo tay mô phỏng dây chuyền Heart of The Ocean của nàng Rose trong phim. Để có cơ hội nhận quà, mời bạn đọc tham gia trả lời những câu hỏi sau: 1. Kinh phí nhà sản xuất đã bỏ ra để chuyển đổi "Titanic" sang phiên bản 3D là bao nhiêu? A. 8 triệu USD

B. 18 triệu USD

C. 80 triệu USD

D. 180 triệu USD 2. Biểu tượng của nước Mỹ xuất hiện trong đoạn cuối của "Titanic"? A. Tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới

B. Cầu Cổng Vàng

C. Nhà Trắng

D. Tượng Nữ thần Tự do Thời hạn nhận thư: đến hết chiều 27/5. Ban biên tập sẽ lựa chọn 10 độc giả ngẫu nhiên may mắn trả lời đúng những câu hỏi trên để tặng quà. Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email "Qua tang Titanic 3D" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ địa chỉ, số điện thoại và tên món quà muốn nhận. Kết quả sẽ được đăng trên Góc quà tặng ở trang Văn hóa vào ngày 28/5.