Quá trình Rami Malek hóa thân thành huyền thoại Freddie Mercury

Sắp phát hành bản thu âm chung của M.Jackson và Freddie Mercury

Rami Malek, diễn viên 37 tuổi từng đóng Mr. Robot, được nhà sản xuất chọn đóng vai huyền thoại Freddie Mercury của nhóm nhạc Queen. Trên tạp chí AARP số phát hành tháng 11, anh nói về quá trình biến đổi thành Freddie.

Rami Malek hóa thân thành Freddie Mercury trong phim.

Diễn viên kể anh nghĩ tới hàm răng giả đầu tiên. Rami Malek gửi yêu cầu cho chuyên gia hóa trang và có đạo cụ sau một tuần. Để có được cách nói đặc biệt giống Freddie, diễn viên thuê một giáo viên ngôn ngữ, dạy anh về ngôn ngữ bản địa của bang Gujarati, Ấn Độ - nơi huyền thoại nhóm Queen trải qua thời thơ ấu. "Chúng tôi phân tích thói quen của Freddie, không chỉ khi biểu diễn mà còn ở hành động thường ngày, bao nhiêu lần anh ấy dùng tay che miệng để giấu hàm răng trong các cuộc phỏng vấn...", Rami kể.

Ban đầu, Rami dự định tìm một biên đạo múa để giúp anh có những bước nhảy hoàn hảo. Nhưng về sau, anh quyết định chọn một chuyên gia, chỉnh các chuyển động của anh. "Không có gì ở Freddie được biên đạo trước cả", Rami Malek nói.

Quá trình trở thành huyền thoại Freddie Mecury

Phong cách biểu diễn của Freddie trên sân khấu.

Diễn viên 37 tuổi cũng tìm hiểu thêm về những ca sĩ có ảnh hưởng lớn tới Freddie Mercury như David Bowie, Jimi Hendrix... để biết về nhân vật. "Tôi làm mọi thứ có thể. Tôi nhận thức được tầm cỡ của nhân vật mà tôi hóa thân và trách nhiệm của tôi là tôn vinh anh ấy", Rami Malek nói.

Ngoài Rami Malek, các diễn viên khác tham gia phim gồm Gwilym Lee (vai Brian May - guitar chính), Ben Hardy (vai Roger Taylor - chơi trống) và Joseph Mazzello (vai John Deacon - chơi guitar bass). Ngôi sao Game of Thrones Aidan Gillen hóa thân John Reid - ông bầu của ban nhạc trong giai đoạn đầu.

Trailer 'Bohemian Rhapsody' Trailer "Bohemian Rhapsody".

Tên phim tiểu sử là Bohemian Rhapsody - cùng tên bài hát nổi tiếng của nhóm Queen. Tác phẩm sẽ theo chân họ từ những ngày đầu tiên ở London (Anh) đến khi thành danh và trình diễn trong đêm nhạc gây quỹ Live Aid nổi tiếng năm 1985. Đời tư phức tạp của Freddie Mercury - một người lưỡng tính và mắc bệnh AIDS - cũng được thể hiện trên màn ảnh.

Ban nhạc Queen được thành lập năm 1970 và hoạt động đến nay. Họ có các bài hát nổi tiếng We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody... Năm 2001, nhóm được lưu danh ở Tòa nhà Danh vọng Rock 'n' Roll - nơi dành cho các huyền thoại nhạc rock.

Bohemian Rhapsody dự kiến khởi chiếu ở Mỹ vào ngày 2/11.

Thùy Liên