Poster phim nhái 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn' bị chỉ trích

Trong tuần lễ Liên hoan phim Cannes, poster phim Red Shoes and the 7 Dwarfs được treo ở sự kiện. Đến ngày 31/5, poster này trở thành đề tài bàn tán khi có hình ảnh bị cho là xúc phạm người béo.

Poster gây tranh cãi của phim.

Để truyền thông điệp phim, êkíp Red Shoes and the 7 Dwarfs thiết kế hình ảnh hai nhân vật hoạt hình - một cô gái cao ráo, một mập mạp. Phía bên phải đặt câu hỏi: "Chuyện gì xảy ra nếu Bạch Tuyết không còn xinh đẹp và những chú lùn không còn lùn?".

Theo The Guardian, người mẫu béo Tess Holliday bức xúc khi những người lên ý tưởng marketing đánh đồng mập nghĩa là xấu. Nhiều người khác cũng không chấp nhận hành động này.

Trailer phim 'Red Shoes & The 7 Dwarfs'

Chloë Grace Moretz - diễn viên lồng tiếng cho vai Bạch Tuyết - viết trên Twitter: "Tôi đã xem lại toàn bộ chiến dịch marketing cho phim Red Shoes. Như các bạn, tôi rất phẫn nộ và tức giận. Ý tưởng này chưa được tôi hay nhóm của mình thông qua. Tôi đã báo cho các nhà sản xuất nắm tình hình. Tôi lồng tiếng trên một kịch bản tuyệt vời và mong các bạn sẽ xem nó. Câu chuyện thực tế của phim đầy mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho những cô gái trẻ và tạo sự đồng cảm với tôi. Xin lỗi vì mọi chuyện đã vượt xa tầm kiểm soát".

Diễn viên Chloë Grace Moretz xin lỗi khán giả sau vụ việc.

Trong thông cáo báo chí, nhà sản xuất phim Sujin Hwang gửi lời xin lỗi vì poster gây hiểu nhầm và khẳng định chiến dịch quảng bá đã bị dừng lại.

Red Shoes and the 7 Dwarfs là tác phẩm hoạt hình do một đơn vị sản xuất ở Hàn Quốc thực hiện. Phim có nhiều ngôi sao Hollywood lồng tiếng như Chloë Grace Moretz, Gina Gershon, Jim Rash... Phim được đầu tư 20 triệu USD, nhại tác phẩm Bạch Tuyết và bảy chú lùn nổi tiếng, kể về nàng công chúa có thân hình mập mạp, đi tìm đôi giày đỏ để phá lời nguyền.

