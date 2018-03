Phương Thanh hóa Hằng Nga trong ‘Tây Du Ký’ bản Việt

Phương Thanh cởi giày diễn máu lửa / Phương Thanh hát ca cổ trong đêm 'Hào hùng sử Việt'

Dự án phim Sài Gòn Tây Du Ký vừa công bố dàn diễn viên chính cùng nội dung câu chuyện, dựa trên tác phẩm kinh điển của nhà văn Ngô Thừa Ân. Tác phẩm này là phần hậu truyện sau khi thầy trò Đường Tăng thỉnh được Chân Kinh và được lấy bối cảnh là Sài Gòn thời hiện đại.

Teaser phim "Sài Gòn Tây Du Ký"

Truyền thuyết kể lại rằng năm thứ 49 đời vua Tùy Văn Đế tức năm 629 sau Công Nguyên, Đường Tam Tạng nhận được chỉ thị của Quan Thế Âm Bồ Tát lên đường sang Tây Trúc thỉnh chân kinh về để phổ độ chúng sinh.

Hai poster đầu tiên của "Sài Gòn Tây Du Ký".

Trên đường đi với sự giúp sức của ba đồ đệ là Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tĩnh. Trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thầy trò Đường Tăng cũng đã thỉnh được chân kinh mang về.

Nhưng đó là câu chuyện của 1400 năm trước còn với bối cảnh là năm 2014, bốn thầy trò Đường Tăng bị “mắc kẹt” ở hạ giới, và lại là nơi sầm uất, nhiều cám dỗ như Sài Thành? Nơi đây được coi là “kiếp nạn” thứ 82 của họ.

"Tôn Ngộ Không" Trương Thế Vinh.

Vai Tôn Ngộ Không được trao cho Trương Thế Vinh. Huy Khánh vào vai Trư Bát Giới vừa xuống trần đã thích nghi ngay với cuộc sống hiện đại. Danh hài Dưa Leo (từng tham dự Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên) vào vai Sa Tăng.

Gây chú ý trong dàn diễn viên là ba nhân vật nữ do Phương Thanh, Khởi My và Diễm My 9X đảm nhận. Phương Thanh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi vào vai Hằng Nga - mỹ nữ chốn thiên đình và là niềm khao khát của Trư Bát Giới. Nữ ca sĩ cho biết nhân vật của chị đóng vai trò quan trọng, dẫn đường để Trư Bát Giới không lạc lối với những cám dỗ nơi hạ giới.

Tạo hình Hằng Nga của Phương Thanh.

Khởi My, quán quân Gương mặt thân quen mùa đầu tiên, vào vai Tước Nhi. Diễm My 9X trở thành Bạch Tố Tố quyến rũ. Vai Đường Tam Tạng vẫn được giữ bí mật.

Phim khởi quay từ tháng 10 năm ngoái và đóng máy sau hai tháng. Ban đầu, Sài Gòn Tây Du Ký dự định ra mắt vào dịp Tết nguyên đán 2014 nhưng sau đó lùi lịch để chăm chút kỹ hơn cho phần hậu kỳ, làm kỹ xảo.

Sài Gòn Tây Du Ký dự kiến ra rạp từ ngày 19/9.

Kim Phong