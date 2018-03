Phương Mai, Trúc Diễm cùng 'Âm mưu giày gót nhọn'

Phương Mai ngày càng đầy đặn / Trúc Diễm trao quà Giáng sinh cho trẻ mồ côi

Ngày 24/12, đoàn làm phim điện ảnh Âm mưu giày gót nhọn (tên tiếng Anh: How To Fight In Six Inch Heels) của đạo diễn Hàm Trần ra mắt báo chí TP HCM.

Trúc Diễm lần thứ ba đóng phim nhựa với.vai Hà Vy - một người mẫu xinh đẹp, không ham danh lợi, sẵn sàng giúp đỡ mọi người và luôn cố gắng làm tốt công việc. Trong khi đó, Phương Mai thể hiện vai người đẹp Long Châu, một vedette có tính tình khá kiêu căng và luôn sẵn sàng ra tay với người khác khi cảm thấy vị trí của mình bị lung lay. Khác với Trúc Diễm, đây là lần đầu tiên Phương Mai đến với điện ảnh.

Từ trái qua: Trương Nhi, Kathy Uyên, Trúc Diễm và Phương Mai tại buổi ra mắt đoàn phim chiều 24/12.

Với dự án này, lần đầu tiên Kathy Uyên làm nhà sản xuất. Cô còn tham gia một vai và xây dựng nội dung phim.

"Sau thành công của Để Mai Tính, tôi rất hứng thú và có thêm động lực để làm phim tại Việt Nam. Tôi nghĩ là một diễn viên luôn luôn phải chờ đợi những vai diễn đến với mình, vậy tại sao mình không tự viết nên một câu chuyện như mong muốn của mình. Từ đó, Âm mưu giày gót nhọn ra đời, nội dung nói về tất cả kinh nghiệm, thử thách mà tôi đã trải qua trong những năm tháng sống ở Việt Nam. Đó cũng là một câu chuyện đầy hài hước, thú vị và ý nghĩa về tình bạn giữa các cô gái", nữ diễn viên chia sẻ.

Trong phim, Kathy Uyên vào vai Anne - một nhà thiết kế tại kinh đô thời trang New York. Anne rất thông minh, nhanh nhẹn và luôn tự hào về bản "kế hoạch 3 x 2" thiết lập trước cho chính cuộc đời mình. Anne làm tất cả chỉ vì muốn bản kế hoạch này được thành công rực rỡ. Nhưng cuộc sống luôn là những chuỗi ngày đầy bất ngờ. Khi Kiệt - chồng sắp cưới của Anne đi công tác tại Việt Nam - mọi thứ bắt đầu "nằm ngoài kế hoạch" và Anne không thể nào kiểm soát được.

Diễn viên Kathy Uyên (phải) sinh ra tại San Jose, California (Mỹ). Cô tốt nghiệp đại học California Irvine với cả hai bằng cử nhân về kinh tế và phim ảnh.

Anne trở về Việt Nam và dấn thân vào thế giới thời trang. Cô gặp gỡ và kết bạn với 3 người mẫu mà cô nghi ngờ là tình địch của mình. Mọi chuyện dở khóc dở cười cũng bắt đầu từ đó.

Phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên. Yaya Trương Nhi trong vai người mẫu Mimi. Ảo thuật gia gốc Việt nổi tiếng tại Australia Petey“Majik” Nguyễn sẽ vào vai Kiệt, chồng sắp cưới của Anne. Don Nguyễn đóng Danny, một chàng trai đồng tính và là bạn thân của Anne tại Việt Nam...



Đảm nhận vai trò đạo diễn của phim là Hàm Trần - một cái tên còn khá lạ với khán giả trong nước nhưng quen thuộc với người trong giới điện ảnh Việt. Anh sinh ra tại Việt Nam và di cư đến Mỹ vào năm 1982. Hàm Trần tham gia nhiều lĩnh vực như: viết kịch bản, hội họa, phim ảnh… Sau đó, Hàm Trần gây chú ý khi là đạo diễn của hai phim ngắn The Prescription (2000) và Pomegranate (2001). Bộ phim ngắn tiếp theo The Anniversary (2004) của anh giành được giải thưởng Phim ngắn xuất sắc tại LHP USA.

Hàm Trần (thứ hai từ trái qua) lần đầu tiên về nước giữ vai trò đạo diễn phim.

Năm 2008, cùng với đạo diễn Timothy Linh Bùi, anh tham gia với vai trò nhà sản xuất trong bộ phim The Owl And The Sparrow (Cú Và Chim Sẻ). Phim được công chiếu tại LHP Quốc tế Rotterdam (Hà Lan) và nhận giải thưởng của khán giả tại LHP Quốc tế Los Angeles (Mỹ). Bộ phim này cũng nhận được 3 giải thưởng tại giải Cánh Diều Vàng 2008 của Việt Nam.



Hàm Trần cũng từng tham gia với vai trò dựng phim trong một số tác phẩm nổi tiếng như Khát Vọng Thăng Long, Dòng Máu Anh Hùng, Long Ruồi… Với Âm mưu giày gót nhọn, đây là lần đầu tiên anh về nước giữ vai trò đạo diễn.



Phim khởi quay từ tháng 1/2013 tại Việt Nam và sau đó là New York (Mỹ), dự kiến được thực hiện trong 5 tuần. Bộ phim điện ảnh này được Galaxy Studio phát hành toàn quốc vào mùa phim hè 2013.

