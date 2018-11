Phim Việt về kiếp vợ lẽ đoạt giải ở Tây Ban Nha

Phim Việt về kiếp vợ lẽ đoạt giải ở Liên hoan phim Toronto / 'Người vợ ba' tung trailer nhiều cảnh nhạy cảm

Tác phẩm đoạt giải phụ ở sự kiện tôn vinh các tác phẩm liên quan đến giới nữ - có nghệ sĩ nữ viết kịch bản, đạo diễn hay đóng chính. Trong lễ trao giải ngày 29/9, đạo diễn Phương Anh cảm ơn ban tổ chức, ê-kíp, gia đình và các đối tác. "Tôi muốn cảm ơn tất cả phụ nữ trong đời mình, cũng như mọi nghệ sĩ nữ trước tôi - những người đã thắp lên ngọn đuốc chỉ đường cho chúng tôi. Tôi muốn dành giải thưởng này cho tất cả nhà làm phim nữ", cô nói.

Nguyễn Phương Anh chia sẻ khi thắng giải ở San Sebastian với phim Người vợ ba Đạo diễn Nguyễn Phương Anh chia sẻ bằng tiếng Tây Ban Nha khi nhận giải. Sau đó, cô đăng bài phát biểu bằng tiếng Anh lên trang cá nhân.

Kịch bản dựa trên câu chuyện có thật, xoay quanh Mây (Trà My đóng) - cô gái trẻ về làm vợ ba của một người đàn ông đứng tuổi (Lê Vũ Long thể hiện). Cô bắt đầu học lễ giáo và chuyện gia đình từ người vợ cả tên Hà (Trần Nữ Yên Khê đóng) và vợ hai - Xuân (Maya đóng). Khi mang thai, Mây tin nếu sinh được con trai, địa vị của cô sẽ được nâng cao. Tuy nhiên, một biến cố xảy ra khiến mọi chuyện phức tạp.

Đây là giải thưởng điện ảnh thứ hai của Người vợ ba sau giải NETPAC ở Liên hoan phim Toronto (Canada). Đến tháng 10, tác phẩm sẽ tham gia Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc). Tác phẩm là phim đầu tay của Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair). Cô sinh trưởng ở TP HCM, du học và tốt nghiệp thạc sĩ ngành Đạo diễn Kịch nghệ ở Viện Hàn lâm Hoàng gia về Kịch nghệ London (Anh), thạc sĩ ngành Sản xuất phim ở đại học New York (Mỹ).

Trailer Người vợ ba (The Third Wife) Trailer phim.

Liên hoan phim San Sebastian diễn ra ở thành phố biển cùng tên tại Tây Ban Nha, được FIAPF (Liên đoàn Quốc tế của các Hiệp hội các nhà sản xuất phim) xếp vào top 15 liên hoan lớn nhất thế giới. Năm nay, sự kiện lần 66 diễn ra từ ngày 21/9 đến ngày 29/9.

Giải "Phim xuất sắc" thuộc về Between Two Waters (đạo diễn Isaki Lacuesta) - kể về hai anh em người Tây Ban Nha quay về cố hương, nhớ lại cái chết của cha và đối mặt khó khăn trong cuộc sống. Giải của ban giám khảo (Special Jury Prize) được trao cho Alpha, The Right to Kill của Brillante Mendoza - đạo diễn Philippines, xoay quanh cuộc chiến chống ma túy ở nước này.

Ân Nguyễn