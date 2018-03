Phim Victor Vũ đoạt 8 giải Cánh Diều

Victor Vũ: 'Tôi không phải thầy bói' / Victor Vũ hứa hẹn làm nên chuyện tại Cánh Diều

Đêm trao giải Cánh Diều 2012 diễn ra tối 9/3 tại Nhà hát Truyền hình TP HCM, được tường thuật trực tiếp trên kênh HTV9.

Đúng như dự đoán và mong đợi của nhiều người, hai phim của đạo diễn Victor nằm trong mục Phim truyện điện ảnh đã đoạt nhiều giải thưởng quan trọng.

Thiên mệnh anh hùng chiếm danh hiệu Cánh Diều Vàng năm nay. Cá nhân Victor Vũ cũng "rinh" danh hiệu Đạo diễn phim truyện điện ảnh xuất sắc nhờ phim này. Ngoài ra, tác phẩm điện ảnh được đầu tư 25 tỷ đồng còn đoạt các giải: Quay phim xuất sắc (trao cho nhà quay phim Nguyễn K'Linh), Âm thanh xuất sắc (Trần Đức Quang và Trần Anh Khoa), Nam diễn viên chính xuất sắc (Huỳnh Đông). Còn bộ phim Scandal - Bí mật thảm đỏ của anh nhận giải Báo chí - phê bình điện ảnh cho phim hay nhất. Tác phẩm còn nhận thêm bằng khen của Hội điện ảnh. Riêng ca sĩ Maya, người đóng vai Trà My trong phim, đoạt danh hiệu Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Huỳnh Đông vai Nguyên Vũ trong "Thiên mệnh anh hùng".

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Victor Vũ do bận việc nên không thể có mặt tại sự kiện này để nhận cúp vinh danh và phát biểu cảm nghĩ. Lên bục nhận danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc, Huỳnh Đông nói lời cảm ơn đến gia đình, người thân cùng tất cả thành viên trong đoàn làm phim Thiên mệnh anh hùng đã trao cơ hội để anh được tỏa sáng. So với hầu hết nghệ sĩ lên nhận danh hiệu, ca sĩ Maya gây dấu ấn không chỉ bởi vẻ duyên dáng mà còn nhờ khiếu ăn nói lưu loát. Cầm trên tay chiếc cúp Nữ diễn viên phụ xuất sắc, người đẹp chia sẻ kỷ niệm 6 năm về trước, khi xuất hiện tại lễ trao giải Cánh Diều, cô chỉ giữ vai trò người bưng bê cúp cho ban tổ chức. Lúc đó, cô tự nhủ một ngày nào phải cố gắng để trở thành người được nhận giải. Đạt được ước mơ, Trà My của phim Scandal xúc động nói lời cảm ơn đến mọi người, nhất là đạo diễn Victor Vũ, đã tạo điều kiện để cô có được vai diễn nhiều dấu ấn trên màn ảnh rộng.

Chiến thắng của đạo diễn sinh năm 1975 tại hạng mục được chú ý nhiều nhất của giải Cánh Diều 2012 cho thấy sự đồng thuận cao giữa hai ban giám khảo chuyên môn và ban giám khảo báo chí trong việc công nhận, khích lệ tư duy làm phim mới, hiện đại. So với các tác phẩm khác trong danh sách tranh giải, 2 phim của đạo diễn trưởng thành ở hải ngoại cho thấy sự chỉn chu, bài bản trong dàn dựng, đồng thời cho thấy sự chú trọng vào yếu tố kỹ thuật. Anh vừa tạo nên độ mượt mà cho nội dung, vừa thể hiện cách làm phim dung hòa giữa nhu cầu thưởng thức của khán giả và yếu tố nghệ thuật.

Diễn viên Midu (trái) và các thành viên đoàn phim "Thiên mệnh anh hùng" thay mặt đạo diễn Victor Vũ lên nhận giải Cánh Diều Vàng dành cho phim truyện điện ảnh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Giải Cánh Diều Bạc của phim truyện điện ảnh thuộc về phim Lạc lối của Phạm Nhuệ Giang. Tác phẩm vừa ra lò của nữ đạo diễn còn đoạt giải Âm nhạc xuất sắc. Các phim: Nhà có 5 nàng tiên, Lấy chồng người ta, Cát nóng nhận được Bằng khen "khích lệ" từ Hội điện ảnh. Trong đó, Lấy chồng người ta đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Đinh Y Nhung. Vợ của đạo diễn Lưu Huỳnh rất xúc động khi cầm cúp trên tay. Chị cám ơn chồng và mơ ước bố mẹ còn sống để chứng kiến giây phút mình được tôn vinh.

Riêng bộ phim Đam mê của đạo diễn Phi Tiến Sơn giành được giải cá nhân: Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Hứa Vĩ Văn qua vai diễn phản diện Hoàng. Nhiều người tiếc nuối cho Khương Ngọc khi anh vuột mất danh hiệu này. Khương Ngọc để lại dấu ấn khá rõ nét qua hai vai phụ trong phim Thiên mệnh anh hùng và Scandal - Bí mật thảm đỏ. Trong 11 phim điện ảnh, ban giám khảo không chọn ra được tác phẩm nào để trao giải Biên kịch xuất sắc.

Ngoài hạng mục Phim truyện điện ảnh, ban tổ chức Cánh Diều còn trao nhiều giải thưởng ở các hạng mục như: phim hoạt hình, phim khoa học, phim tài liệu và phim truyện truyền hình...

Ca sĩ Thu Minh (phải) trao giải Nam - Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Hứa Vĩ Văn (thứ hai từ trái qua) và Maya. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Cũng như các năm, khâu tổ chức đêm trao giải Cánh Diều vẫn chưa làm thỏa lòng người tham dự. Đúng như mong muốn của nghệ sĩ Quyền Linh - đạo diễn chương trình, đêm Cánh Diều diễn ra không quá hoành tráng mà ấm cúng, mang không khí hội ngộ của gia đình điện ảnh. Tuy nhiên, sự chỉn chu vẫn là điều còn thiếu tại sự kiện này. Quyền Linh và diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng làm MC cho chương trình. Cả hai đã thành công khi cố gắng tạo nên không khí vui vẻ, thân thiện trên sân khấu, tuy vậy, cũng không tránh vài lúc nói nhầm, nói vấp.

Phong thái của nghệ sĩ khách mời lên trao giải lẫn nghệ sĩ đoạt giải cũng khá chệch choạc làm giảm đi không khí tôn vinh. Phần đầu chương trình, có nghệ sĩ khi lên sân khấu nhận cúp xong đã đi một mạch trở xuống ghế ngồi, về sau thì người đoạt giải được mời nán lại để phát biểu cảm nhận. Nhưng phần lớn lời phát biểu đều trơn tuột cảm xúc. Nhiều người đoạt giải vắng mặt tại đêm tôn vinh cũng là điều đáng tiếc.

>> Xem clip công bố kết quả Cánh Diều Vàng 2012

Các giải thưởng tại Cánh diều: - Công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh - truyền hình: + Cánh Diều Vàng: "Năng khiếu, tài năng và vấn đề tuyển chọn sinh viên" của Phó giáo sư - Tiến sĩ Trần Thanh Hiệp. + Cánh Diều Bạc: 1) "Phương pháp phê bình điện ảnh" của Phó giáo sư - Tiến sĩ Trần Luân Kim". 2) Tiểu luận "Đạo diễn Nguyễn Hồng Sến - con người và tác phẩm" của đạo diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hải Ninh. - Phim hoạt hình: + Cánh Diều Vàng: Phim Càng to, càng nhỏ của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng. + Cánh Diều Bạc: 1) phim Trần Quốc Toản của Nghệ sĩ Ưu tú Trần Trọng Bình. 2) phim Bù nhìn rơm của đạo diễn Phùng Hà. + Bằng khen: phim Khoảng trời của đạo diễn Lê Bình, phim Bò vàng của đạo diễn Trần Khánh Duyên, phim Cuộc phiêu lưu của búp bê thiên thần của đạo diễn Bùi Nga. + Đạo diễn phim hoạt hình xuất sắc: Trần Khánh Duyên với phim Bò vàng. - Phim khoa học: + Cánh Diều Vàng: Những gia đình ở Tràm Chim của đạo diễn Vũ Hoài Nam. + Cánh Diều Bạc: Bí mật từ những pho tượng phật của đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm và phim Vượn đen má hung của đạo diễn Nguyễn Hồng Quảng. + Đạo diễn xuất sắc phim khoa học: Vũ Hoài Nam, phim Những gia đình ở Tràm Chim. - Phim tài liệu điện ảnh: + Cánh Diều Vàng: không có. + Cánh Diều Bạc: phim Những người chốt giữ Thành Cổ của NSƯT Phạm Huyên. Phim Andre Menras - một người Việt của đạo diễn Đào Thanh Tùng. - Phim tài liệu truyền hình: + Cánh Diều Vàng: không có. + Cánh Diều Bạc: Phim Chuyện hai người lính của đạo diễn Vũ Phong Cầm. Phim Dòng chảy không có tận cùng của NSƯT Nguyễn Lê Văn và Vũ Minh Bảo. Phim Những cột mốc người của đạo diễn Nguyễn Minh - Phúc Thành. Phim Tổng bí thư Lê Hồng Phong - Người Cộng sản trung kiên của đạo diễn Nguyễn Quốc Khánh. + Bằng khen: Phim Chuyện những người ở lại của đạo diễn Bùi Tuấn. Phim Con mắt còn có đuôi của đạo diễn - NSƯT Trịnh Quang Tùng. + Đạo diễn xuất sắc: NSƯT Nguyễn Lê Văn - Vũ Minh Bảo với phim Dòng chảy không có tận cùng. - Phim ngắn: + Cánh Diều Vàng: Chiếc hộp Pandora của đạo diễn Đặng Việt Đức. + Cánh Diều Bạc: phim Nợ của Bùi Thị Hà. Phim Căn phòng 2012 của đạo diễn Nguyễn Hồng Quân. + Bằng khen: 1) phim Chuyện của con, đạo diễn Phùng Văn Định. 2) Trực nhật với Thư Kỳ của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. 3) Sông cướp dòng của đạo diễn Võ Quốc Thành. - Phim truyện truyền hình: + Cánh Diều Vàng: Phim Thái sư Trần Thủ Độ của đạo diễn Đào Duy Phúc. + Cánh Diều Bạc: 1) Phim Con mắt bão của NSƯT Văn Lượng - Ngọc Thùy. 2) Phim Đồng quê của đạo diễn Lê Phương Nam. + Bằng khen: 1) Bước qua bóng tối của đạo diễn Hoàng Trung. 2) Đàn trời của Bùi Huy Thuần. 3) Chuyện làng bè của đạo diễn Hồ Ngọc Xum và Dương Hoàng Vinh. 4) Chiến hạm nổ tung của đạo diễn Trần Chí Thành và NSƯT Khương Đức Thuận. + Giải cá nhân: 1) Biên kịch xuất sắc: Nguyễn Mạnh Tuấn với kịch bản phim Thái sư Trần Thủ Độ. 2) Đạo diễn xuất sắc: Đào Duy Phúc với phim Thái sư Trần Thủ Độ. 3) Nam diễn viên xuất sắc: Quý Bình (vai Nhân lì trong Bước qua bóng tối). 4) Nữ diễn viên xuất sắc: Huệ Minh (vai Nguyễn Thị Lợi phim Chiến hạm nổ tung). - Phim truyện điện ảnh: + Cánh Diều Vàng: Thiên mệnh anh hùng của Victor Vũ. + Cánh Diều Bạc: Lạc lối của Phạm Nhuệ Giang. + Bằng khen: Lấy chồng người ta, Nhà có 5 nàng tiên, Cát nóng, Scandal - Bí mật thảm đỏ. + Giải cá nhân: 1) Biên kịch xuất sắc: không có. 2) Đạo diễn xuất sắc: Victor Vũ với Thiên mệnh anh hùng. 3) Quay phim xuất sắc: Nguyễn K'Linh với Thiên mệnh anh hùng. 4) Họa sĩ thiết kế xuất sắc: NSND Phạm Quang Vĩnh với Mùa hè lạnh. 5) Âm nhạc xuất sắc: nhạc sĩ Lương Minh trong phim Lạc lối. 6) Âm thanh xuất sắc: Trần Đức Quang - Trần Anh Khoa trong Thiên mệnh anh hùng. 7) Nam diễn viên phụ xuất sắc: Hứa Vĩ Văn trong Đam mê. 8) Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Maya trong Scandal. 9.) Nam diễn viên chính xuất sắc: Huỳnh Đông trong Thiên mệnh anh hùng. 10) Nữ diễn viên xuất sắc: Đinh Y Nhung trong Lấy chồng người ta. - Giải báo chí - phê bình điện ảnh: Phim Scandal - Bí mật thảm đỏ của Victor Vũ.

Thoại Hà