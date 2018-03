Phim về Thỏ phục sinh ăn khách nhất Bắc Mỹ

Ba bộ phim mới ra mắt hôm thứ sáu - Hop, Source Code và Insidious - đều góp mặt trong Top 10 tuần này và nằm ở ba vị trí đầu bảng. Bộ phim kết hợp giữa nhân vật hoạt hình và người thật của hãng Universal đạt được 38,1 triệu USD và tạm dẫn đầu tuần này. Source Code, bộ phim giả tưởng được coi là Inception của năm nay về nhì với 15,1 triệu USD. Phim kinh dị rùng rợn Insidious thu được 13,5 triệu USD.

Cảnh trong phim "Hop". Ảnh: Universal.

Được thực hiện bởi êkíp sản xuất của Despicable Me, Hop đưa khán giả đến với hòn đảo Phục sinh ở vùng biển Nam Mỹ. Ở đó, E.B. - một chú thỏ sắp được phong là Thỏ phục sinh nhưng từ chối đảm nhiệm công việc của cha để chuồn đến Hollywood theo đuổi giấc mơ thành một tay trống. Mọi chuyện thay đổi khi E.B. gặp Fred, một chàng trai lười biếng của thế giới loài người. Sau khi bị bố mẹ "đá" văng ra khỏi nhà, Fred vô tình lái xe đụng phải E.B. Giả vờ bị thương và gây bất ngờ cho Fred bởi giọng nói của mình, E.B. chèo kéo Fred cho mình một chỗ để trú chân. Hai người nhanh chóng kết thân.

Trên đảo Phục sinh, Carlos, một chú gà ngoại cỡ xấu tính làm việc dưới quyền của bố E.B. nhận thấy sự biến mất của Thỏ phục sinh thừa kế là một cơ hội tốt để đảo chính, hòng tranh giành quyền lực. Carlos dụ khị các chú gà khác lật đổ loài thỏ để trở thành Gà phục sinh. E.B. là niềm hy vọng duy nhất của Thỏ phục sinh. Nhận ra sai lầm của mình, E.B. quyết định trở về để cứu vãn xứ sở thần tiên mà hàng triệu trẻ em đều yêu mến. Hop đã được ra mắt tại các rạp ở Việt Nam từ hôm 1/4 - cùng thời điểm với Bắc Mỹ.

Source Code thu được 15,1 triệu USD sau ba ngày công chiếu. Phim là câu chuyện kể về người lính Colter Stevens tỉnh dậy trong cơ thể một người đàn ông khác. Anh nhận ra rằng mình đang tham gia một cuộc thử nghiệm của chính phủ, gọi là "Source Code". Chương trình này cho phép anh thâm nhập vào cơ thể của một người khác vào 8 phút cuối đời của họ. Nhưng đằng sau nó là một bí mật quốc gia khủng khiếp, liên quan tới hàng loạt vụ đánh bom những toa tàu điện ngầm ở Chicago. Source Code nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các nhà phê bình. Đa phần khán giả tới rạp thưởng thức bộ phim này đều là phái mạnh và trên 30 tuổi.

Tài tử Jake Gyllenhaal trong phim "Source Code". Ảnh: Summit.

Phim kinh dị rùng rợn Insidious thu được 13,5 triệu USD và đứng thứ ba nhưng lại là bộ phim thu lời nhất trong tuần này vì kinh phí bỏ ra chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu USD. Phim xoay quanh một cặp vợ chồng chuẩn bị xây dựng tổ ấm của mình ở một căn nhà cũ. Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến những đứa con của họ rơi vào trạng thái hôn mê. Bi kịch xảy đến khi cả gia đình họ bị các linh hồn độc ác từ một thế giới gọi là The Further kiểm soát. Nhiều khán giả nhận xét rằng Insidious có hơi hướng từ hai bộ phim kinh dị nổi đình đám trong thời gian gần đây - Saw và Paranormal Activity.

Rose Byrne và Patrick Wilson trong phim "Insidious". Ảnh: FilmDistrict.

Quán quân tuần trước - phim hài dành cho thiếu nhi, Diary of A Wimpy Kid: Rodrick Rules tụt xuống vị trí thứ 4 tuần này với 10,2 triệu USD. Đứng thứ 5 là phim trinh thám Limitless với 9,4 triệu USD. 5 vị trí còn lại trong Top 10 là The Lincoln Lawyer, Sucker Punch, Rango, Paul và Battle: Los Angeles.

Ngày thứ sáu tuần này, hai bộ phim hài - Your Highness và Arthur - sẽ "đổ bộ" xuống các rạp. Hanna, phim hành động phiêu lưu với sự tham gia của nữ diễn viên trẻ Saoirse Ronan và minh tinh Australia Cate Blanchett, cũng được ra mắt khán giả trong tuần này. Bên cạnh đó, phim tài liệu Born To Be Wild của hãng Warner Bros. cũng là cái tên đáng chú ý.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. Hop - Universal - 38,1 triệu USD

2. Source Code - Summit - 15,1 triệu USD

3. Insidious - FilmDistrict - 13,5 triệu USD

4. Diary of A Wimpy Kid: Rodrick Rules - Fox - 10,2 triệu USD

5. Limitless - Relativity Media - 9,4 triệu USD

6. The Lincoln Lawyer - Lionsgate - 7,05 triệu USD

7. Sucker Punch - Warner Bros. - 6,08 triệu USD

8. Rango - Paramount - 4,56 triệu USD

9. Paul - Universal - 4,33 triệu USD

10. Battle: Los Angeles - Sony/ Columbia - 3,5 triệu USD

Nguyên Minh