Phim về quỷ Valak thu 46 tỷ ở Việt Nam sau ba ngày

Phim mới về quỷ Valak tăng hành động, giảm hù dọa

Đại diện nhà phát hành ở Việt Nam công bố doanh thu hai triệu USD trong dịp cuối tuần từ ngày 7 đến ngày 9/9. Đây là màn ra mắt tốt thứ hai của một phim ngoại ở Việt Nam trong năm nay, sau Avengers: Infinity War. Trên hệ thống đặt vé của cụm rạp Galaxy, CGV, Lotte, The Nun chiếm đến phân nửa số suất chiếu, trong đó có những suất bắt đầu lúc gần nửa đêm, phản ánh sức hút của phim.

Anh Xuân Phúc - người nhiều năm làm phát hành phim - nhận định tác phẩm hút khách do nhân vật Valak được nhiều khán giả chú ý sau The Conjuring 2. Tuy nhiên, về chất lượng, anh không đánh giá cao tác phẩm bằng các phim khác trong Vũ trụ Kinh dị Conjuring.

The Nun kể tiếp câu chuyện của Vũ trụ kinh dị Conjuring Trailer phim.

Ở Mỹ, theo Box Office Mojo, tác phẩm thu 53,5 triệu USD cuối tuần qua, vượt mặt Crazy Rich Asians sau ba tuần phim này đứng đầu phòng vé. Doanh thu ra mắt ở Mỹ của The Nun cao nhất trong Vũ trụ Điện ảnh Conjuring, vượt qua The Conjuring (41,8 triệu USD, 2013). Đây cũng là thành tích mở màn cao thứ hai mọi thời của một phim kinh dị 18+, sau It (123,4 triệu USD, 2017). 51% khán giả The Nun là nữ và 44% từ 25 tuổi trở lên.

Phim do Corin Hardy đạo diễn, kể về quá khứ của Valak (Bonnie Aarons đóng) - ác ma đội lốt bà sơ. Câu chuyện xoay quanh việc linh mục Burke (Demián Bichir đóng) và nữ tu trẻ Irene (Taissa Farmiga đóng) chống lại Valak ở thập niên 1950. Trên Rotten Tomatoes, tác phẩm chỉ nhận 28% đánh giá tích cực từ giới phê bình, thấp nhất trong Vũ trụ Điện ảnh Conjuring. Trên Metacritic, phim nhận điểm 46/100, chỉ cao hơn Annabelle (2014) với điểm 34/100. Phần lớn chê kịch bản của The Nun lỏng lẻo, nhiều tình tiết bất hợp lý.

Ngoài nước Mỹ, The Nun cũng cho thấy sức hút với 77,5 triệu USD từ 60 quốc gia. Phim hiện thu 131 triệu USD toàn cầu, hứa hẹn sinh lời lớn cho hãng phim trong những tuần tới do kinh phí chỉ có 22 triệu USD.

Đứng thứ hai và ba ở Mỹ là Crazy Rich Asians (13,6 triệu USD) và Peppermint (13,2 triệu USD). Peppermint đánh dấu cuộc tái xuất của Jennifer Garner trong vai đả nữ. Cô thủ vai một người mẹ đi báo thù sau khi chồng và con gái bị nhóm xã hội đen sát hại ngay buổi sinh nhật con cô.

Trong khi đó, ở Trung Quốc, Mission: Impossible 6 tiếp tục đứng đầu với 31,5 triệu USD. Không có dự án lớn nào ra mắt tuần qua ở thị trường Hoa ngữ để cạnh tranh với bom tấn có Tom Cruise đóng chính. Tác phẩm hiện thu 726 triệu USD toàn cầu, cao nhất trong series Mission: Impossible.

Ân Nguyễn