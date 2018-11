Phim về quỷ Valak ăn khách nhất Vũ trụ Điện ảnh Conjuring

Phim về quỷ Valak thu 46 tỷ ở Việt Nam sau ba ngày / Phim mới về quỷ Valak tăng hành động, giảm hù dọa

Cuối tuần qua, tác phẩm thu 5,4 triệu USD ở Mỹ và 16,2 triệu USD ở các thị trường khác, thiết lập kỷ lục mới trong series do đạo diễn James Wan tạo ra. Dù không được giới phê bình đánh giá cao, The Nun vẫn hút khách và sinh lời lớn cho hãng phim. Phim thu 330 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ có 22 triệu USD. Câu chuyện kể về cuộc chiến của một nhóm người với Valak - ác ma đội lốt bà sơ - tại tu viện thuộc Rumani.

The Nun kể tiếp câu chuyện của Vũ trụ kinh dị Conjuring Trailer phim.

Đứng đầu phòng vé Mỹ tuần qua là Night School (28 triệu USD) - phim hài có Kevin Hart đóng chính, kể về một nhóm thanh niên phải đi học ban đêm để lấy bằng GED (tương đương bằng trung học). Hoạt hình về người tuyết Smallfoot về thứ hai với 23 triệu USD. Quán quân tuần trước - The House With A Clock In Its Walls - xếp thứ ba với 12,5 triệu USD.

Khép lại tháng qua, Hollywood Reporter nhận định phòng vé Mỹ đạt thành tích khả quan. Những tác phẩm ăn khách như The Nun và Crazy Rich Asians giúp tổng doanh thu phim tháng 9 ở Mỹ đạt 660 triệu USD, chỉ thua kỷ lục 699 triệu USD cùng kỳ năm 2017 - lúc bom tấn kinh dị It ra mắt. Kết quả này nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong năm 2018. Theo comScore, phòng vé chín tháng đầu năm ở Mỹ cao hơn cùng kỳ năm ngoái 8,4%.

Ở Trung Quốc, phim hài Hello Mrs Money của người đẹp Celina Jade dẫn đầu cuối tuần qua với 16,8 triệu USD, xếp trên Shadow của đạo diễn Trương Nghệ Mưu (10,4 triệu USD). Project Gutenberg - phim hình sự có Châu Nhuận Phát và Quách Phú Thành - thu 8,17 triệu USD. Tuần này, phòng vé Trung Quốc sẽ sôi động với kỳ nghỉ dài ngày nhân dịp Quốc khánh (ngày 1/10).

Ân Nguyễn