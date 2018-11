Phim về quái vật Marvel tiếp tục đứng đầu phòng vé

'Venom' - phim 16+ hài hước về quái vật cộng sinh / 'A Star is Born' - tình ca của hạnh phúc và nỗi đau

So với tuần trước, Venom giảm 55,5% doanh thu. Sau mười ngày, phim được xem là thành công phòng vé với 378 triệu USD toàn cầu, trong đó có 142 triệu USD ở Mỹ. Tác phẩm do Ruben Fleischer đạo diễn, kể chuyện nhà báo Eddie Brock (Tom Hardy đóng) kết hợp với một thực thể ngoài hành tinh, trở thành thể cộng sinh Venom. Đây vốn là quái vật nổi tiếng trong truyện tranh Marvel, xuất hiện từ năm 1984. Tuy nhiên, phim mới do Sony sản xuất và không liên quan đến Vũ trụ Điện ảnh Marvel (của Disney).

A Star is Born xếp thứ hai với 28 triệu USD, chỉ giảm 34,7% so với tuần trước. Phim do Bradley Cooper đạo diễn, xoay quanh hành trình của hai nghệ sĩ âm nhạc (Cooper và Lady Gaga đóng). Với sự tán dương từ giới chuyên môn, tác phẩm được dự đoán có nhiều triển vọng ở Oscar 2019.

Một ứng viên nặng ký khác ở mùa giải thưởng sắp tới - First Man - cũng ra mắt tuần qua. Phim do Damien Chazelle đạo diễn, kể về Neil Armstrong (Ryan Gosling đóng) - người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng năm 1969. First Man thu 16,5 triệu USD, thấp hơn dự đoán ban đầu của Box Office Mojo. Chuyên trang phòng vé này ghi nhận 52% khán giả của phim trên 35 tuổi và 56% là nam giới.

Ở Trung Quốc, Project Gutenberg - có Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành đóng - dẫn đầu tuần qua với 20,6 triệu USD, xếp trên phim tâm lý Lost, Found và Shadow (đạo diễn Trương Nghệ Mưu). Theo Variety, phòng vé Trung Quốc kém sôi động trong hai tháng qua, nhất là khi so với cùng kỳ năm ngoái - lúc Chiến lang 2 gây sốt. Không có tác phẩm Hoa ngữ nào năm nay tạo được sức hút tương tự để tận dụng kỳ nghỉ dịp Quốc khánh Trung Quốc (1/10).

Ân Nguyễn