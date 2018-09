Phim về quái vật không gian vượt mặt 'The Nun' ở Mỹ

'Crazy Rich Asians' phô trương xa hoa, nêu xung đột lối sống Đông - Tây / Phim về quỷ Valak thu 46 tỷ ở Việt Nam sau ba ngày

Tác phẩm do Shane Black đạo diễn, xoay quanh trận chiến giữa nhóm binh sĩ người Mỹ và một chủng loài tân tiến ngoài hành tinh, thích đi săn con người. Đây là phần mới nhất trong loạt phim Predator, bắt đầu từ năm 1987 và được xem là một trong những thương hiệu kinh dị có sức sống lâu bền nhất Hollywood. Tuy nhiên, theo Box Office Mojo, doanh thu mở màn của tập mới không cao như kỳ vọng.

Trailer The Predator Trailer phim.

Chỉ 34% giới phê bình đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes. Phần lớn chê câu chuyện đi vào lối mòn, các cảnh chiến đấu kém ấn tượng. Theo khảo sát của CinemaScore, khán giả chấm phim điểm C+. Trước ngày The Predator ra mắt, đạo diễn Shane Black bị phanh phui việc đưa Steven Wilder Striegel - một người bạn của ông, có tiền án dụ dỗ bé gái 14 tuổi - vào vai phụ. Những cảnh có Striegel sau đó đã bị cắt khỏi bản chiếu rạp. Tuy nhiên, scandal có thể đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu phim.

Đứng thứ hai và ba ở Mỹ là phim kinh dị The Nun (18,2 triệu USD) và A Simple Favor (16 triệu USD) - tác phẩm kịch tính có Anna Kendrick và Black Lively đóng chính. Hiện tượng phòng vé Crazy Rich Asians vẫn trụ rạp tốt với 8,7 triệu USD ở vị trí thứ năm, chỉ giảm 33,8% doanh thu so với tuần trước.

Ngoài nước Mỹ, The Nun thu 33,1 triệu USD từ 62 thị trường. Dù không được đánh giá cao, phim kinh dị về quỷ Valak vẫn thắng lớn phòng vé. Tác phẩm thuộc Vũ trụ Kinh dị Conjuring hiện thu về 228 triệu USD toàn cầu, cao gấp mười lần kinh phí sản xuất (22 triệu USD).

"Crazy Rich Asians" hiện thu 187 triệu USD toàn cầu, trong đó có 149 triệu USD ở Mỹ.

Ở Trung Quốc, phim hình sự L Storm của tài tử Cổ Thiên Lạc và Trương Trí Lâm dẫn đầu với 29,4 triệu USD. Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến giữa cảnh sát và những kẻ tham nhũng ở Hong Kong. Mission: Impossible 6 đứng thứ hai với 12 triệu USD còn phim trinh thám Nhật - Destiny: The Tale of Kamakura - xếp sau với 3,69 triệu USD. Theo Variety, phòng vé Hoa ngữ tuần qua khá yên ắng do đây là lúc các phim nhỏ ra mắt để tránh đụng độ với các dự án lớn sẽ công chiếu gần thời điểm Trung thu năm nay (ngày 24/9).

Ân Nguyễn