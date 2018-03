Phim về Người Nhện vượt mặt 'Chiến lang 2' ở phòng vé

Phim kinh dị của Jennifer Lawrence ế ẩm ở Bắc Mỹ / Các siêu anh hùng không cứu nổi phòng vé Hollywood ế ẩm

Cuối tuần qua, Spider-Man: Homecoming thu 7,7 triệu USD toàn thế giới, nâng tổng doanh thu lên 874 triệu USD. Như vậy, phim mới về Người Nhện tạm chiếm vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng toàn cầu, đẩy Chiến lang 2 (870 triệu USD) xuống vị trí thứ năm. Ba phim đang dẫn đầu năm nay là Beauty and the Beast (1,262 tỷ USD), The Fate of the Furious (1,238 tỷ USD) và Despicable Me 3 (1,019 tỷ USD).

* Spider-Man: Homecoming

Spider-Man Homecoming

Dù vậy, bảng xếp hạng này có khả năng thay đổi vào cuối năm khi Star Wars: The Last Jedi và hai bom tấn siêu anh hùng Thor: Ragnarok và Justice League công chiếu.

Spider-Man: Homecoming là phim điện ảnh thứ sáu về Người Nhện trong 15 năm qua. Tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt vì là phim riêng đầu tiên của người hùng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Phim do Jon Watts đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Jon Favreau, Zendaya và Marisa Tomei. Giới phê bình đánh giá cao phim với 92% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes.

Dàn điệp viên trong "Kingsman 2".

Đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần qua là Kingsman: The Golden Circle với 39 triệu USD. Dù không được giới phê bình đánh giá cao như phần một, doanh thu mở màn của phim lại nhỉnh hơn. Phim kinh dị It vẫn trụ rạp tốt với doanh thu 30 triệu USD. Tác phẩm chuyển thể từ truyện của Stephen King hiện sinh số lãi khổng lồ cho hãng phim khi thu về 478 triệu USD toàn cầu, trong lúc kinh phí chỉ có 35 triệu USD.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Kingsman: The Golden Circle - Fox - 39 triệu USD

2. It - Warner Bros. - 30 triệu USD

3. The LEGO Ninjago Movie - Warner Bros. - 21,2 triệu USD

4. American Assassin - Lionsgate - 6,2 triệu USD

5. Home Again - Open Road - 3,3 triệu USD

6. Mother! - Paramount - 3,2 triệu USD

7. Friend Request - Entertainment Studios - 2,4 triệu USD

8. The Hitman's Bodyguard - Lionsgate - 1,8 triệu USD

9. Stronger - Roadside Attractions - 1,7 triệu USD

10. Wind River - Weinstein - 1,2 triệu USD

Ân Nguyễn