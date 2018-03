Phim về người mẹ đi tìm công lý thắng giải SAG Awards

Đường đua Oscar 2018 sau giải Quả Cầu Vàng / Phim về người mẹ đi tìm công lý bất ngờ thắng Quả Cầu Vàng

Lễ trao giải SAG Awards lần 24 vừa diễn ra ở Los Angeles (Mỹ). Three Billboards Outside Ebbing, Missouri thắng giải "Dàn diễn viên xuất sắc". Đây là giải thưởng quan trọng nhất bởi ở SAG Awards không có hạng mục "Phim xuất sắc".

Tác phẩm do Martin McDonagh đạo diễn, kể về một người mẹ đi tìm công lý sau khi con gái bị cưỡng hiếp và sát hại. Phim vượt qua The Big Sick, Get Out, Lady Bird và Mudbound.

* Trailer "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Câu chuyện người mẹ đi tìm công lý trong "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

The Shape of Water - tác phẩm được cho là sẽ cạnh tranh với Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ở Oscar - không được đề cử giải quan trọng nhất ở SAG Awards. Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái nhận hai đề cử cho Sally Hawkins (nữ chính) và Richard Jenkins (nam phụ) nhưng không thắng giải nào.

Các diễn viên "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" phát biểu khi nhận giải. Từ trái sang: Sam Rockwell và Woody Harrelson.

Bốn giải về diễn xuất không có bất ngờ khi tôn vinh Gary Oldman (Darkest Hour, nam chính), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, nữ chính), Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, nam phụ) và Allison Janney (I, Tonya, nữ phụ).

Tuy nhiên, một số kết quả ở mảng truyền hình lại nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. This Is Us - loạt phim kể về một nhóm người có chung sinh nhật - vượt qua ba ứng viên nặng ký là Game of Thrones, The Crown và The Handmaid's Tale ở giải series chính kịch.

Nicole Kidman nhận giải cho nữ diễn viên trong series ngắn tập.

Claire Foy (The Crown) đánh bại Elisabeth Moth (The Handmaid's Tale) ở giải nữ diễn viên chính trong series chính kịch, dù trước đó Moss thống trị hạng mục này ở hầu hết giải thưởng, trong đó có Emmy và Quả Cầu Vàng. Ở giải nam diễn viên phụ, chiến thắng của Alexander Skarsgard (Big Little Lies) trước huyền thoại Robert De Niro (The Wizard of Lies) được Variety nhận định là bất ngờ.

Ở giải của hiệp hội diễn viên, những người thắng cuộc dành nhiều thời gian phát biểu về nghề diễn. Theo Guardian, Frances McDormand nhắc nhở hiệp hội nhớ đến những diễn viên trẻ xứng đáng được tôn vinh. Sam Rockwell khuyên các diễn viên đang lận đận đừng nản lòng, còn Nicole Kidman (giải nữ chính trong series ngắn tập) nói về tầm quan trọng của việc Hollywood trao vai diễn xứng đáng cho các sao nữ ngoài 40 tuổi.

Êkíp "This Is Us" ăn mừng chiến thắng.

Để cổ vũ phong trào chống xâm hại tình dục ở Hollywood, tất cả người trao giải ở SAG Awards năm nay đều là nữ, trong đó có Laura Linney, Gina Rodriguez, Sarah Silverman, Marisa Tomei, Lupita Nyong’o và Mandy Moore. Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Mỹ - Gabrielle Carteris - chia sẻ về vai trò của hiệp hội trong việc giúp đỡ những người tố cáo xâm hại và quấy rối tình dục. "Sự thật là sức mạnh và phụ nữ đang tham gia vào sức mạnh đó", bà kết luận.

Giải Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) được quyết định bởi khoảng 165.000 diễn viên trong hiệp hội. Tượng thắng giải là một người đàn ông khỏa thân cầm hai chiếc mặt nạ hài kịch và bi kịch.

Các giải thưởng ở SAG Awards 2018 Dàn diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim điện ảnh: Gary Oldman (Darkest Hour) Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim điện ảnh: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim điện ảnh: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim điện ảnh: Allison Janney (I, Tonya) Dàn diễn viên xuất sắc trong series chính kịch: This Is Us Dàn diễn viên xuất sắc trong series hài kịch: Veep Nam diễn viên xuất sắc trong series chính kịch: Sterling K. Brown (This Is Us) Nữ diễn viên xuất sắc trong series chính kịch: Claire Foy (The Crown) Nam diễn viên xuất sắc trong series hài kịch: William H. Macy (Shameless) Nữ diễn viên xuất sắc trong series hài kịch: Julia Louis-Dreyfus (Veep) Nam diễn viên xuất sắc trong series ngắn tập hoặc phim truyện truyền hình: Alexander Skarsgard (Big Little Lies) Nữ diễn viên xuất sắc trong series ngắn tập hoặc phim truyện truyền hình: Nicole Kidman (Big Little Lies) Dàn diễn viên đóng thế xuất sắc trong phim điện ảnh: Wonder Woman Dàn diễn viên đóng thế xuất sắc trong series: Game of Thrones Thành tựu trọn đời: Morgan Freeman

Ân Nguyễn