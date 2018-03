Phim về người mẹ đi tìm công lý thắng giải 'Oscar nước Anh'

Các giải BAFTA 2018 Phim xuất sắc: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Phim Anh xuất sắc: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Nam diễn viên chính: Gary Oldman (Darkest Hour) Nữ diễn viên chính: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Nam diễn viên phụ: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Nữ diễn viên phụ: Allison Janney (I, Tonya) Đạo diễn: Guillermo Del Toro (The Shape of Water) Phim nói tiếng nước ngoài: The Handmaiden Phim tài liệu: I Am Not Your Negro Phim hoạt hình: Coco Kịch bản gốc: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Kịch bản chuyển thể: Call Me by Your Name Quay phim: Blade Runner 2049 Dựng phim: Baby Driver Thiết kế phục trang: Phantom Thread Hóa trang và làm tóc: Darkest Hour Nhạc phim: The Shape of Water Âm thanh: Dunkirk Thiết kế sản xuất: The Shape of Water Hiệu ứng hình ảnh: Blade Runner 2049 Phim hoạt hình ngắn xuất sắc của Anh: Poles Apart Phim ngắn xuất sắc của Anh: Cowboy Dave Tác phẩm đầu tay nổi bật của một biên kịch, đạo diễn hoặc nhà sản xuất Anh: I Am Not a Witch - Rungano Nyoni (biên kịch/sản xuất), Emily Morgan (sản xuất) Ngôi sao triển vọng: Daniel Kaluuya Thành tựu trọn đời: Ridley Scott