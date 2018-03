Phim về người đẹp bị giết trong sinh nhật dẫn đầu phòng vé Mỹ

2 phim Việt cạnh tranh 20 phim ngoại ở rạp tháng 10 / Trailer phim hài khuynh đảo phòng vé Trung Quốc hot trong tuần

Theo Box Office Mojo, với 26,5 triệu USD, cuối tuần qua Happy Death Day dẫn đầu phòng vé dịp ra mắt ở Bắc Mỹ. Với kinh phí chỉ 4,8 triệu USD, chỉ sau tuần đầu tiên tác phẩm đã bắt đầu sinh lời. Chiến thắng của phim tiếp tục thể hiện sự ổn định ở phòng vé của Blumhouse - đơn vị chuyên sản xuất các phim kinh dị kinh phí thấp.

* Người đẹp bị giết hại ở sinh nhật trong "Happy Death Day"

Happy Death Day (Sinh nhật chết chóc)

Phim xoay quanh chuyện nữ sinh đại học Tree Gelbman (Jessica Rothe) bị một sát thủ đeo mặt nạ giết trong ngày sinh nhật. Một vòng lặp thời gian bí ẩn xuất hiện khiến Tree phải trải qua ngày chết chóc này vô số lần. Cô quyết tâm ngăn chặn hung thủ dựa trên những chi tiết phát hiện được từ mỗi lần sống lại. Tác phẩm được đánh giá ở mức khá với 64% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes.

Đứng thứ hai và ba phòng vé Bắc Mỹ là Blade Runner 2049 (15,1 triệu USD) của Ryan Gosling và The Foreigner (12,8 triệu USD) của Thành Long. Blade Runner 2049 là hiện tượng thú vị khi nhận nhiều lời khen với 89% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes, nhưng hiện đứng trước nguy cơ lỗ vốn.

Phim hài "Oan gia đổi mệnh" gây sốt phòng vé Trung Quốc.

Phim khoa học viễn tưởng chỉ mới thu về 158,5 triệu USD, trong khi kinh phí là 150 triệu USD (theo thông lệ, các rạp chiếu giữ lại nửa tiền bán vé). Theo cây bút Scott Mendelson của Forbes, vấn đề của dự án là kinh phí sản xuất quá cao, đồng thời chủ đề khó thu hút khán giả đại chúng.

Ở Trung Quốc, Never Say Die (Oan gia đổi mệnh) tiếp tục dẫn đầu với 30,9 triệu USD. Phim Thái Bad Genius đứng thứ hai với 17,6 triệu USD, còn Chasing the Dragon (Trùm Hương Cảng) đứng thứ ba với 7,14 triệu USD. Sau 16 ngày, Never Say Die thu 281 triệu USD, là phim Hoa ngữ ăn khách thứ hai trong năm, chỉ xếp sau Chiến lang 2 của Ngô Kinh.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Happy Death Day - Universal - 26,5 triệu USD

2. Blade Runner 2049 - Warner Bros. - 15,1 triệu USD

3. The Foreigner - STX Entertainment - 12,8 triệu USD

4. It - Warner Bros. - 6 triệu USD

5. The Mountain Between Us - Fox - 5,6 triệu USD

6. American Made - Universal - 5,4 triệu USD

7. Kingsman: The Golden Circle - Fox - 5,3 triệu USD

8. The LEGO Ninjago Movie - Warner Bros. - 4,3 triệu USD

9. My Little Pony: The Movie - Lionsgate - 4 triệu USD

10. Victoria and Abdul - Focus Features - 3,1 triệu USD

Ân Nguyễn