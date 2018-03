Phim về Khmer Đỏ của Angelina Jolie được Campuchia cử đi Oscar

Phim gây tranh cãi của Jolie nhận tràng pháo tay khi ra mắt / Angelina Jolie phủ nhận dùng tiền thử phản ứng trẻ em

Hội đồng chọn phim dự Oscar của Campuchia công bố thông tin ngày 18/9. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của báo giới Âu Mỹ sau khi tác phẩm được khen ngợi ở Liên hoan phim Telluride (Mỹ) đầu tháng 9. Đạo diễn Angelina Jolie có quốc tịch Mỹ và Campuchia, còn phim được quay ở đất nước này với các diễn viên bản địa nói tiếng Campuchia. Như vậy, phim đủ điều kiện đại diện đất nước này tranh tài năm sau.

Em bé Campuchia bị bắt đi lính trong phim mới của Jolie

Trẻ em cầm súng trong phim thời Khmer Đỏ của Jolie

Tác phẩm chuyển thể từ hồi ký chiến tranh First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers của nhà hoạt động Loung Ung. Câu chuyện xoay quanh những sự kiện có thật khi tác giả là một chiến binh nhí trong thời Khmer Đỏ thống trị Campuchia. Hồi tháng 7, Angelina Jolie bị chỉ trích trước thông tin cô dùng tiền thử phản ứng trẻ em trong lúc tuyển diễn viên. Tuy nhiên, đạo diễn 42 tuổi phủ nhận điều này.

Nhiều tác phẩm về thời Khmer Đỏ từng gây chú ý tại Oscar. The Killing Fields (1984) nhận tám đề cử, thắng hai giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" và "Quay phim xuất sắc". Năm 2014, The Missing Picture của đạo diễn Rithy Panh được đề cử "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc". Panh cũng là nhà sản xuất trong dự án của Angelina Jolie.

Angelina Jolie từng gây tranh cãi khi tuyển diễn viên nhí.

First They Killed My Father được phát trên kênh của Netflix - hệ thống phát hành trực tuyến gây tranh cãi trong giới làm phim. Phim cũng được chiếu ở một số ít rạp ở Mỹ từ ngày 15/9. Theo Variety, qua đó tác phẩm có thể dự tranh các hạng mục khác ở Oscar bên cạnh việc đại diện cho Campuchia.

Theo quy định của giải Oscar “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc”, mỗi nước sẽ cử ra một phim dự tranh. Ban giám khảo sẽ chọn và công bố năm phim được đề cử vào đầu năm 2018. Cũng trong ngày 18/9, Lào lần đầu công bố phim dự Oscar. Tác phẩm được chọn Dearest Sister, kể về một người phụ nữ nghèo lên thành phố để chăm sóc một người bà con giàu có có khả năng giao tiếp với ma. Đại diện Việt Nam là Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng.

