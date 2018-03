Phim về danh họa Van Gogh gây chú ý khi làm từ 65.000 bức tranh

Phim 'Wind River' - góc khuất đằng sau thi thể cô gái bị hiếp dâm / Taylor Sheridan - gã cao bồi đi tìm góc khuất của nước Mỹ

Loving Vincent (Vincent thương mến) do Dorota Kobiela và Hugh Welchman viết kịch bản và đạo diễn, là phim hoạt hình đầu tiên trên thế giới làm hoàn toàn từ tranh sơn dầu. Tác phẩm sử dụng 65.000 bức tranh trên vải để tạo nên chuyển động trong phim với tốc độ xuất hiện là 12 bức mỗi giây. Đầu tiên, tác phẩm được quay bằng người thật sau đó 125 họa sĩ khắp thế giới vẽ lại từng khung hình bằng sơn dầu. Thành quả cuối cùng là sự kết hợp giữa diễn xuất của các diễn viên và sự thể hiện của các họa sĩ.

* Lối thể hiện dị biệt trong "Loving Vincent"

Lối thể hiện dị biệt trong "Loving Vincent" Những bức tranh sử dụng chính thủ pháp của Van Gogh để bộ phim giống như được kể lại bởi chính danh họa. Ngoài ra, 120 bức tranh kiệt tác của nghệ sĩ thế kỷ 19 cũng được lồng ghép vào các cảnh phim. Qua đó, tác phẩm mang tinh thần của lá thư cuối cùng từ Van Gogh: “Chúng ta không thể nói gì nhiều hơn những bức tranh của mình”.

Chuyện phim phản ánh cuộc đời nhiều đam mê, nghiệt ngã và cái chết bí ẩn của Vincent Van Gogh khi mới 37 tuổi. Sinh năm 1853, họa sĩ Hà Lan là nhân vật gây tranh cãi và được gọi bằng nhiều cái tên: một vị thánh tử vì đạo, một kẻ dâm đãng, một gã điên, một thiên tài lẫn một kẻ ăn không ngồi rồi. Con người thực sự của Van Gogh bị phủ mờ qua những truyền thuyết và chỉ được hé lộ phần nào qua những lá thư của ông cho người em trai. Loving Vincent có sự góp mặt của các diễn viên Douglas Booth, Eleanor Tomlinson, Jerome Flynn, Saoirse Ronan và Chris O'Dowd.

Poster phim.

Màn ảnh Việt trong hai năm qua có bước chuyển khi một vài nhà phát hành nỗ lực đem về các tác phẩm nghệ thuật ít người biết. Qua đó, một số phim có lối thể hiện độc đáo như The Neon Demon, Éternité, Under the Shadow, Hell or Highwater hay Personal Shopper được chiếu thương mại ở Việt Nam. Loving Vincent là tác phẩm mới nhất nằm trong dòng chảy này. Nhà phát hành tại Việt Nam chia sẻ bị thu hút bởi dự án từ năm 2014 khi nhóm làm phim đưa ra ý tưởng táo bạo và bắt đầu kêu gọi vốn.

Ngoài ra, đơn vị này cho biết việc hạn chế các kênh xem phim lậu tạo thuận lợi cho việc đem phim nghệ thuật về Việt Nam. "Dù dân số đông, Việt Nam vẫn chưa phải là điểm đến của các phim nghệ thuật bởi khán giả thường chọn các kênh không chính thống - trong đó có các trang chiếu lậu - để xem phim nghệ thuật. Tuy nhiên, với những tiến triển trong việc đẩy lùi nạn phim lậu gần đây, chúng tôi hy vọng đây là tín hiệu tốt mở đường cho những phim nghệ thuật độc đáo", nhà phát hành nói.

Phim sẽ chiếu ở Việt Nam từ ngày 6/10.

Ân Nguyễn