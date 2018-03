Phim về cô gái yêu thủy quái lại bị tố cáo đạo ý tưởng

'The Shape of Water' - cổ tích về tình yêu đầy nhục dục / Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái dẫn đầu đề cử Oscar

Tờ Indiewire dẫn lời nhà làm phim sinh năm 1953 chia sẻ với truyền thông Pháp. Cảnh phim trong The Shape of Water được Jeunet đề cập là khi hai nhân vật Elisa (Sally Hawkins đóng) và Giles (Richard Jenkins đóng) ngồi trên ghế, xem một bộ phim xưa và nhún nhảy theo giai điệu. Theo Jeunet, cảnh này giống với trích đoạn của đôi nam nữ trong phim Delicatessen (1991) do ông đạo diễn.

Cảnh trong "The Shape of Water"

Cảnh trong "The Shape of Water" bị cho là đạo phim Jean-Pierre Jeunet cho biết đã trao đổi với Guillermo del Toro (đạo diễn The Shape of Water) về vấn đề. "Del Toro nói hai cảnh đều chịu ảnh hưởng của Terry Gillam (một nhà làm phim gạo cội người Mỹ). Nhưng tôi khẳng định ông ấy bắt chước theo phim của tôi. Tôi thất vọng nhiều hơn giận dữ vì biết Del Toro có đủ tài năng để không lấy cắp ý tưởng như vậy. Tôi nghĩ ông ấy thiếu tự trọng". * Cảnh nhún nhảy trong "Delicatessen" Cảnh nhún nhảy trong "Delicatessen" Jeunet là nhà làm phim kỳ cựu người Pháp, nổi tiếng với các tác phẩm Delicatessen, The City of Lost Children và Amélie. Phim Delicatessen lấy bối cảnh thế giới tương lai đen tối, khi con người cạn kiệt thức ăn. Một ông chủ quán thịt đăng quảng cáo tìm việc, rồi sát hại những người đến làm để lấy thịt họ bán. Một người đàn ông đến xin việc rồi phải lòng con gái của ông chủ. Tác phẩm giành bốn giải César (giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Pháp). Đạo diễn Jean-Pierre Jeunet.

Guillermo del Toro không phản hồi về sự việc. Đây là lần thứ hai tác phẩm nhận 13 đề cử Oscar vướng nghi vấn "đạo phim". Cách đây một tháng, The Shape of Water từng bị tố cáo mượn ý tưởng từ phim ngắn The Space Between Us của Hà Lan. Tuy nhiên, sau khi xem hai phim, Viện Hàn lâm Điện ảnh Hà Lan đã bác bỏ nghi vấn này.

