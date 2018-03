Phim về bóng chày bất ngờ ăn khách nhất tuần

Phim kinh dị bất ngờ soán ngôi ‘G.I. Joe 2’

Bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này có một bất ngờ lớn. 42, một bộ phim thuộc thể loại thể thao, tiểu sử không được chú ý nhiều, giành ngôi quán quân một cách ngoạn mục. Trong khi đó, bộ phim hành động bom tấn G.I.Joe: Retaliation tụt nhanh xuống vị trí thứ tư.

Một cảnh trong phim bóng chày "42". Ảnh: Warner Bros.

42 có nội dung xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại bóng chày Jackie Robinson. Ông là vận động viên người Mỹ gốc Phi đầu tiên được tham dự giải Vô địch bóng chày Mỹ. Trước đó, môn thể thao này chỉ dành riêng cho người da trắng. Phần lớn thời lượng của 42 tập trung vào mùa giải 1947 khi Jackie Robinson thi đấu cho đội Brooklyn Dodgers dưới sự dẫn dắt của Branch Rickey (do Harrison Ford thủ vai).

Ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, bộ phim thu về 27,3 triệu USD trong khi kinh phí làm phim là 40 triệu USD. Phần lớn doanh thu của 42 đến từ các rạp chiếu ở thành phố Los Angeles, nơi có sân nhà của đội bóng chày Brooklyn Dodgers.

"Cô nàng lắm chiêu" Lindsay Lohan tham gia một vai trong "Scary Movie 5". Ảnh: Dimension.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tuần này cũng là một bộ phim mới - Scary Movies 5. Đây là phần mới nhất của loạt phim kinh dị, hài cùng tên. Trong phần 5, khán giả tiếp tục được xem những tình huống vui nhộn và hồi hộp được làm nhái từ nhiều bộ phim quen thuộc khác. Chỉ có kinh phí là 20 triệu USD, Scary Movies 5 gần thu hồi vốn khi đạt doanh thu 15,2 triệu USD trong ba ngày công chiếu.

Tác phẩm hoạt hình vui nhộn The Croods vẫn đứng vững trong Top 3 với doanh thu 13,2 triệu USD. Hiện tổng doanh thu của phim đạt 385,1 triệu USD. The Croods nhiều khả năng sẽ trở thành bộ phim thứ hai cán mốc 400 triệu USD trong năm nay khi nó vẫn đang được trình chiếu tại nhiều nơi, trong đó có Việt Nam.

"G.I. Joe: Retaliation" tụt xuống vị trí thứ tư tuần này. Ảnh: Paramount.

Các chiến binh Joe dũng mãnh bắt đầu tỏ ra xuống sức. Tuần này, G.I.Joe: Retaliation tiếp tục tụt thêm một bậc xuống vị trí thứ tư với doanh thu 10,8 triệu USD. Với kinh phí 135 triệu USD, bộ phim hành động, giả tưởng hoành tráng này hiện thu về 270,7 triệu USD trên toàn cầu, vẫn chưa vượt được mốc doanh thu 300 triệu của phần một.

Những vị trí còn lại trong Top 10 vẫn là những cái tên quen thuộc như Evil Dead, Jurassic Park, Olympus Has Fallen, Temptation, Oz the Great and Powerful và một cái tên mới - The Place Beyond the Pines.

Tuần tới, bảng xếp hạng phim ăn khách hứa hẹn sẽ có một cuộc lật đổ ngôi quán quân khi Oblivion, bộ phim hành động, giả tưởng được kỳ vọng của tài tử Tom Cruise sẽ ra mắt tại khu vực Bắc Mỹ. Oblivion hiện được trình chiếu tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam và đạt doanh thu 61,1 triệu USD trên thị trường quốc tế.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. 42 – Warner Bros. – 27,2 triệu USD

2. Scary Movie 5 – Weinstein/ Dimension – 15,2 triệu USD

3. The Croods - Fox/ DreamWorks – 13,2 triệu USD

4. G.I. Joe: Retaliation – Paramount – 10,8 triệu USD

5. Evil Dead - Sony/ TriStar – 9,5 triệu USD

6. Jurassic Park – Universal – 8,82 triệu USD

7. Olympus has Fallen – FilmDistrict – 7,28 triệu USD

8. Oz the Great and Powerful – Disney – 4,92 triệu USD

9. Tyler Perry's Temptation – Lionsgate – 4,5 triệu USD

10. The Place Beyond the Pines - Focus – 4,08 triệu USD

Thanh Hải