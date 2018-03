Phim về 'bom sex' kiêm nhà sáng chế thập niên 40 gây chú ý

'Bom sex' Margot Robbie mặc giản dị ở lễ trao giải tiền Oscar / Anna Nicole Smith - từ nhân viên bán gà rán thành biểu tượng sex

Phim Bombshell: The Hedy Lamarr Story, do Alexandra Dean đạo diễn, dựa trên những tư liệu về cuộc đời Hedy Lamarr (1914-2000). Tác phẩm kể lại các giai đoạn trong cuộc đời bà: những ngày ở quê nhà - nước Áo - dưới ách thống trị phát xít, di cư đến Mỹ rồi trở thành ngôi sao, có quan hệ với các ông trùm phim ảnh Louis B. Mayer (chủ tịch hãng MGM) và đạo diễn Cecil B. DeMille, việc nghiên cứu khoa học và sự cô đơn cuối đời.

Tác phẩm được khen ngợi với 97% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Phim ra mắt ở Liên hoan phim Tribeca (Mỹ) năm 2017, trước khi được phát sóng rộng rãi từ ngày 9/3. Dịp này, nhiều báo như Guardian, Independent, Washington Post đăng bài giới thiệu phim và cuộc đời của minh tinh quá cố.

* Trailer phim

Bombshell: The Hedy Lamarr Story trailer Hedy Lamarr tên thật là Hedwig Eva Maria Kiesler, sinh năm 1914 ở Vienna thuộc Áo-Hungary (khi hai nước này chưa tách ra). Gia đình bà có nguồn gốc Do Thái và giàu có. Năm 18 tuổi, bà đóng Ecstasy (Ngây ngất) - tác phẩm gây tranh cãi với cảnh nữ diễn viên khỏa thân và đạt cực khoái khi quan hệ tình dục. Vai diễn này gây ấn tượng đến mức nhiều năm sau, truyền thông vẫn gọi bà là "người phụ nữ Ectasy".

Năm 1938, Hedy Lamarr chuyển đến Mỹ và gia nhập làng phim Hollywood. Minh tinh thường đóng các vai khêu gợi, xuất hiện trong 18 phim ở thập niên 1940 - thời hoàng kim của bà. Một số tác phẩm nổi bật của bà là Come Live with Me (1941), The Strange Woman (1946) và Samson and Delilah (1949). Bà được xem là một trong các "biểu tượng sex" màn ảnh và được hãng MGM gọi là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Minh tinh cũng có nhiều mối quan hệ tình cảm, từng kết hôn sáu lần và có ba con.

Một cảnh phim nóng bỏng của Hedy Lamarr.

Điểm nổi bật trong cuộc đời Lamarr là nghiên cứu thực hiện chung với George Antheil vào đầu Thế chiến thứ hai. Họ phát triển một hệ thống dẫn đường bằng radio cho các ngư lôi phe Đồng minh để các vũ khí này không bị quân phát xít phá sóng. Không được rèn luyện chính quy ở đại học, người đẹp chỉ tự học và nghiên cứu trong lúc rảnh rỗi. Theo NPR, bà dành nhiều thời gian cho khoa học bởi buồn chán khi không được giao các vai khó.

Khi nghiên cứu ra đời, Lamarr muốn gia nhập Hội đồng Các nhà sáng chế Quốc gia nhưng bị từ chối. Chủ tịch hội khuyên bà nên dùng danh tiếng của mình để động viên người dân ủng hộ tài chính cho quân đội Mỹ. Bà hoạt động tích cực ở lĩnh vực này đến khi chiến tranh kết thúc.

* Một cảnh phim về quan hệ giữa bà và tỷ phú/nhà sáng chế Howard Hughes

Một cảnh trong phim kể về quan hệ giữa Hedy Lamaar và tỷ phú/nhà sáng chế Howard Hughes Đến thập niên 1960, quân đội Mỹ mới ứng dụng công nghệ do bà sáng tạo. Sau đó, các nguyên tắc của nghiên cứu này trở thành một trong các nền tảng cho việc phát triển Wi-Fi. Năm 2014, George Antheil và Hedy Lamarr được ghi tên vào tòa nhà quốc gia vinh danh các nhà sáng chế.

Trong đời tư, Hedy Lamarr xuống dốc từ thập niên 1960. Bà không tìm được vai diễn ưng ý, hai lần bị tố cáo trộm cắp trong cửa hàng (năm 1966 và 1991). Để gìn giữ nhan sắc, minh tinh viện đến phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng lại khiến mình trở nên xấu xí. Lúc cuối đời, Lamarr xa lánh các con và mọi người, chỉ giao tiếp với thế giới bên ngoài qua điện thoại.

Ân Nguyễn