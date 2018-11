Phim về ban nhạc Queen khuấy động phòng vé Mỹ

Ba phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 11 / Rami Malek lên thảm đỏ cùng nhóm nhạc Queen

Thành tích của Bohemian Rhapsody được trang Box Office Mojo nhận định là tốt hơn mong đợi. 51% khán giả là nữ và 78% trên 25 tuổi. Tác phẩm của đạo diễn Bryan Singer xoay quanh hành trình của ca sĩ Freddie Mercury (Rami Malek đóng) cùng ban nhạc Queen nổi tiếng.

Bohemian Rhapsody (Bohemian Rhapsody: Huyền thoại ngôi sao nhạc rock) Trailer "Bohemian Rhapsody".

Các cây bút chấm phim điểm trung bình với 59% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, khán giả khen ngợi tác phẩm với 95% đánh giá tích cực trên cùng trang này. Theo khảo sát của CinemaScore, người xem chấm phim điểm A, hứa hẹn khả năng trụ rạp tốt.

The Nutcracker and the Four Realms (hãng Disney) thu kém hơn mong đợi với 20 triệu USD. Câu chuyện xoay quanh Clara (Mackenzie Foy đóng) - cô bé lạc vào một thế giới thần kỳ. Tác phẩm bị giới phê bình chê bai với chỉ 35% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Phim hài Nobody's Fool của đạo diễn Tyler Perry thu 14 triệu USD.

Ngoài nước Mỹ, Bohemian Rhapsody cũng thắng lớn với 72,5 triệu USD từ 64 thị trường, trong đó đóng góp lớn nhất là Pháp (7,7 triệu USD), Mexico (5,8 triệu USD) và Đức (5,7 triệu USD). Phim hiện thu 141 triệu USD, trong khi kinh phí là 52 triệu USD. Tuần này, tác phẩm sẽ ra mắt ở 14 thị trường khác, trong đó có Nhật Bản.

Ở Trung Quốc, The Nutcracker and the Four Realms dẫn đầu với 12 triệu USD, xếp trên phim hành động Hurricane Heist (7,03 triệu USD) và phim hài Anh A Street Cat Named Bob (4,16 triệu USD). Phòng vé Trung Quốc nhìn chung khá yên ắng vài tuần qua khi không có tác phẩm gây sức hút lớn.

Ân Nguyễn