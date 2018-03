Phim tuổi mới lớn Ấn Độ dẫn đầu phòng vé Trung Quốc

Trailer phim sử thi Ấn Độ hot nhất tuần / Phim Ấn Độ bất ngờ gây sốt phòng vé toàn cầu

Theo Variety, tác phẩm Ấn Độ thu 27 triệu USD cuối tuần qua ở Trung Quốc. Phim xoay quanh một cô bé mới lớn ước mơ thành ca sĩ, phản ánh nữ quyền và vấn nạn bạo lực gia đình. Sự tham gia của siêu sao Ấn Độ Aamir Khan (trong vai một đạo diễn âm nhạc) được xem là nguyên nhân chính thu hút khán giả Trung Quốc. Anh hiện tham gia một chuyến đi dài ngày ở đất nước này để quảng bá phim.

* Trailer "Secret Superstar"

Trailer "Secret Superstar" Variety nhận định Khan là một trong những diễn viên Ấn Độ hiếm hoi có cộng đồng fan đáng kể ở Trung Quốc. Theo nguồn tin, tài tử đang cố gắng hoạt động để thu hút sự chú ý cho tác phẩm, trước khi loạt phim chiếu Tết Nguyên đán của Trung Quốc bắt đầu ra mắt.

Trong hai năm qua, thị trường Trung Quốc trở thành mảnh đất màu mỡ cho một số phim Ấn Độ. Trước Secret Superstar, phim thể thao Dangal cũng từng dẫn đầu phòng vé Hoa ngữ, cuối cùng thu đến 196 triệu USD ở nước này.

Ngôi sao Ấn Độ Aamir Khan.

Đứng thứ hai và ba ở Trung Quốc tuần qua là phim Hoa ngữ Forever Young (23,4 triệu USD) và hoạt hình Ferdinand (9,2 triệu USD). Trong khi đó, phim Guardians of the Tomb của Lý Băng Băng gây thất vọng khi chỉ xếp thứ bảy trong dịp ra mắt với 6,11 triệu USD.

Ở Mỹ, Jumanji: Welcome to the Jungle thu 20 triệu USD, đứng đầu phòng vé tuần thứ ba liên tiếp. Doanh thu phim trong ba ngày cuối tuần chỉ sụt giảm 28,7% so với tuần trước. Điều này tiếp tục chứng tỏ khả năng trụ rạp của tác phẩm quy tụ dàn diễn viên Dwayne Johnson (The Rock), Jack Black, Kevin Hart và Karen Gillan.

Phim của The Rock ba tuần liên tiếp đứng đầu phòng vé Mỹ.

Jumanji: Welcome to the Jungle xoay quanh bốn cô cậu học sinh bị hút vào một trò chơi điện tử, trở thành chính các nhân vật mình điều khiển. Tác phẩm là hiện tượng phòng vé, hiện thu về 767 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất chỉ có 90 triệu USD.

Đứng thứ hai và ba ở Mỹ lần lượt là 12 Strong (16,5 triệu USD) và Den of Thieves (15,3 triệu USD). 12 Strong có Chris Hemsworth đóng chính, theo chân một biệt đội chống khủng bố ở Afghanistan. Còn Den of Thieves là phim hình sự pha kịch tính, kể về một băng cướp định tấn công Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Hai phim này được Box Office Mojo nhận xét là ra mắt tốt hơn kỳ vọng.

Ân Nguyễn