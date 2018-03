Phim Thành Long, Chân Tử Đan thua phim hài ở phòng vé Trung Quốc

Thành Long đối đầu cựu điệp viên 007 trong phim hành động / Phim về Người Nhện vượt mặt 'Chiến lang 2' ở phòng vé

Theo Variety, phim hài thể thao Never Say Die đạt doanh thu 46,6 triệu USD ở Trung Quốc. Ở vị trí thứ hai, The Foreigner - phim hành động có sự góp mặt của Thành Long và Pierce Brosnan - thu 22,1 triệu USD. Chasing the Dragon - phim võ thuật có Lưu Đức Hoa và Chân Tử Đan tham gia - đứng thứ ba với 14 triệu USD.

* "Never Say Die" dẫn đầu phòng vé Hoa ngữ

"Never Say Die" dẫn đầu phòng vé Hoa ngữ Never Say Die do Tống Dương và Trương Trì Dục đạo diễn, quy tụ các diễn viên Allen (Nghệ Luân), Mã Lệ, Thẩm Đằng, Điền Vũ. Phim chuyển thể từ một vở kịch, xoay quanh hàng loạt chuyện hài hước sau khi một võ sĩ bịp bợm và một nữ phóng viên thể thao bị hoán đổi linh hồn. Trong khi đó, The Foreigner kể về hành trình báo thù con gái của một người đàn ông châu Á (Thành Long) sống ở Anh. Ông bất ngờ ở vào thế đối đầu với một nhân viên chính phủ (Pierce Brosnan).

Theo Forbes, dù ba phim dẫn đầu có doanh thu cao, tổng thành tích phòng vé Hoa ngữ vẫn thấp hơn kỳ vọng dành cho dịp cuối tuần có ngày Quốc khánh Trung Quốc (1/10). Năm 2015, các phim ở màn ảnh Trung Quốc thu về tổng cộng 270 triệu USD trong dịp này, còn con số năm nay chỉ là 240 triệu USD.

Thành Long đối đầu Pierce Brosnan trong phim mới.

Ở Mỹ, ba phim dẫn đầu là It, American Made và Kingsman: The Golden Circle có cuộc cạnh tranh sát sao. Tác phẩm kinh dị giành chiến thắng sát nút với 17,3 triệu USD, còn phim của Tom Cruise và phần hai về các điệp viên Kingsman lần lượt thu 17,01 triệu USD và 17 triệu USD.

Với mức giảm 41,8% so với tuần qua, phim ma hề It chứng tỏ khả năng trụ rạp tốt. Hiện tại, tác phẩm là phim kinh dị 18+ ăn khách nhất lịch sử điện ảnh với doanh thu 553 triệu USD toàn cầu.

Ân Nguyễn