Phim tài liệu lột tả góc khuất khiến Robin Williams tự tử

Robin Williams qua đời do treo cổ / Robin Williams và nỗi cô đơn sau những nụ cười

Tác phẩm ra mắt ngày 16/7 trên đài HBO, bốn năm sau khi Robin Williams tự sát ở nhà riêng tại Paradise Cay (California, Mỹ). Trong 116 phút, đạo diễn Marina Zenovich không dùng lời dẫn chuyện mà tái hiện chân dung nam diễn viên qua các trích đoạn tư liệu và phỏng vấn.

Ngoài việc khắc họa và tôn vinh tài năng của Robin Williams, phim tập trung vào tình trạng tâm lý bất ổn của ông. Ở giữa phim, Williams nói: "Mọi người đều bị những bí mật rất, rất sâu kín thúc đẩy". Tài tử sinh năm 1951 nổi tiếng với các vai hài và phong cách ấm áp trên màn ảnh. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười là nhiều nỗi buồn trong cuộc sống riêng. Ông là con một, sống cùng người mẹ hay giễu cợt và người cha lạnh lùng. Ở những năm đầu đi học, Williams hơi khép kín, chưa hòa đồng.

* Trailer phim

Robin Williams- Come Inside My Mind trailer - HBO Ở thập niên 1970 và 1980, Robin Williams nghiện cocaine nhưng cai thành công sau cái chết của một người bạn. Nam diễn viên cũng là người nghiện rượu, phải đi cai vào năm 2006. Ở những năm cuối sự nghiệp, ông trầm cảm, nhiều lần mất kiểm soát, phải mổ tim và bị chẩn đoán mắc bệnh Parkinson. Tuy nhiên, sau khi danh hài qua đời, các bác sĩ cho biết bệnh ông mắc là chứng sa sút trí tuệ do thể Lewy, gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý. Nam diễn viên Steve Martin - bạn thân của Williams - chia sẻ: "Trên sân khấu, ông ấy luôn làm chủ tình hình. Nhưng trong đời thường, ông ấy phải cố gắng mới có thể ổn định tâm lý". Robin Williams hóa thân người máy sống 200 năm trong phim "Bicentennial Man".

96% nhà phê bình trên Rotten Tomatoes đánh giá tích cực về Robin Williams: Come Inside My Mind. Tờ Variety nhận định tác phẩm sắc sảo, nhân văn và có nghiên cứu sâu để khán giả hiểu hơn về tài hoa và nỗi đau của ông. Cây bút Linda Holmes của NPR nói cô xúc động không phải với thành tích của Williams, mà với những tranh đấu trong nội tâm của ông. Tờ Washington Post khen cách làm phim của Marina Zenovich lột tả được cuộc đời viên mãn và phóng túng của Williams. Năm 2008, nhà làm phim nữ từng đoạt giải Emmy với phim tài liệu Roman Polanski: Wanted and Desired, kể về cuộc đời đạo diễn gạo cội nhiều tai tiếng Roman Polanski.

Robin Williams sinh năm 1951 ở Chicago (Mỹ), là ngôi sao kỳ cựu ở cả mảng sân khấu và điện ảnh, có 108 bộ phim trong sự nghiệp. Ông đoạt Oscar "Nam diễn viên phụ xuất sắc" năm 1998 với phim Good Will Hunting. Một số tác phẩm nổi bật khác của ông là Good Morning, Vietnam (1987), Dead Poets Society (1989), The Fisher King (1991), Aladdin (1992), Mrs. Doubtfire (1993) và Bicentennial Man (1999). Sau khi nam diễn viên qua đời ngày 11/8/2014, nhiều nghệ sĩ và cả tổng thống Obama bày tỏ sự thương tiếc. Ngày 14/8/2014, sân khấu Broadway (Mỹ) giảm độ sáng đèn trong buổi tối để tưởng nhớ ông.

Ân Nguyễn