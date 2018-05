Phim tài liệu kể Whitney Houston bị chị họ lạm dụng tình dục

Những cột mốc trong đời Whitney Houston / Con gái Whitney Houston qua đời vì đuối nước, sốc thuốc

Tác phẩm do Kevin Macdonald đạo diễn, không tranh giải nhưng chiếu ở Liên hoan phim Cannes (Pháp) ngày 16/5. Sau buổi chiếu, nhiều báo Âu Mỹ quan tâm đến nội dung về tuổi thơ của Whitney Houston. Trong phim, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nữ ca sĩ tiết lộ cô bị Dee Dee Warwick lạm dụng khi còn bé.

Trailer phim

Trailer phim tài liệu "Whitney" Anh trai của Whitney Houston - cựu vận động viên bóng rổ Gary Garland - nói cả anh và cô bị Warwick xâm hại khoảng năm 1964 - 1966. Trợ lý của Whitney - Mary Jones - không nêu tên Warwick nhưng nói ca sĩ bị quấy rối bởi một người phụ nữ khi còn nhỏ. Tờ Vanity Fair trích dẫn lời Jones trong phim: "Whitney khóc và nói mẹ cô không biết những gì cô và anh trai phải trải qua. Cô ấy không dám nói với mẹ bởi sợ bà sẽ đánh người".

Ngoài đời, Whitney Houston chưa từng tố cáo bị xâm hại. Tuy nhiên, theo phim tài liệu, cô nhiều lần nêu ẩn ý chuyện này. Ở một cuộc phỏng vấn cách đây nhiều năm, khi được hỏi điều gì làm cô giận dữ, Whitney nóng giận trả lời rằng đó là nạn xâm hại trẻ em. Cố danh ca nhất quyết đưa con gái Bobbi Kristina đi cùng trong các buổi lưu diễn quốc tế, đồng thời buộc trợ lý Mary Jones cũng mang con gái của cô theo.

Whitney Houston (1963 - 2012) được xem là một trong những ca sĩ thành công nhất mọi thời và có đời tư nhiều bi kịch. Dee Dee Warwick (1945 - 2008) là chị họ của Whitney Houston, là ca sĩ dòng nhạc soul nổi tiếng ở thập niên 1960 - 1970. Gia đình Warwick chưa phản hồi về thông tin trong bộ phim.

Dee Dee Warwick không nổi tiếng như Whitney Houston nhưng cũng là nghệ sĩ được mến mộ. Cô mất năm 2008 do sức khỏe suy giảm bởi nghiện ma túy.

Trên Vanity Fair, đạo diễn Kevin Macdonald cho biết nảy ra ý định làm phim về Whitney Houston từ những cuộc gặp với Nicole David - người đại diện của cô. Lúc đầu, nhà làm phim Scotland định tập trung vào chuyện danh ca bị cho là đồng tính nhưng rồi chuyển hướng trong quá trình ghi hình. "Khi đào sâu hơn, tôi thấy câu chuyện liên quan đến gia đình, tuổi thơ Whitney mới là vấn đề ý nghĩa", anh nói.

Ngoài chuyện bị lạm dụng tình dục, phim tài liệu còn kể về cuộc hôn nhân đau khổ của Whitney và Bobby Brown, tin đồn về mối tình với đạo diễn Robyn Crawford, khó khăn của danh ca khi nuôi con và vụ kiện của cô với cha ruột.

Whitney là phim tài liệu thứ hai về cố danh ca chỉ trong hai năm qua, sau Whitney: Can I Be Me (2017) của đạo diễn Nick Broomfield. Phim sẽ khởi chiếu ở Anh và Mỹ vào ngày 6/7.

Ân Nguyễn