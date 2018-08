Phim 'Song Lang' khắc họa mối tình đồng tính

Trailer 'Song Lang' gây bàn tán với mối tình đồng tính / Năm phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 8

Song Lang là một trong các phim Việt ra rạp trong tháng 8. Tác phẩm lấy bối cảnh TP HCM thập niên 1980, xoay quanh cuộc sống của nhiều nghệ sĩ cải lương trong giai đoạn khó khăn. Ngoài bộ môn nghệ thuật cổ truyền, khán giả còn quan tâm đến những cảnh "nóng" và cách khai thác mối quan hệ giữa hai nhân vật chính là kép hát Linh Phụng (Isaac đóng) và Dũng "Thiên Lôi" (Liên Bỉnh Phát đóng).

* Hậu trường diễn xuất trong phim

Hậu trường diễn xuất trong phim Song Lang của Isaac và Liên Bỉnh Phát

"Phim không có các cảnh đồng tính dữ dội mà chỉ là rung động nhẹ nhàng, dè chừng", Isaac cho biết. Mối quan hệ của họ không chỉ là tình yêu đồng giới mà còn liên quan đến nghệ thuật. Dũng là tên đòi nợ, định đốt gánh cải lương - nơi Linh Phụng xem như "thánh địa". Lúc đầu, nhân vật của Isaac rất ghét Dũng vì hung dữ nhưng dần nhận ra Dũng có xuất thân từ gia đình cải lương, có tình yêu nghệ thuật chứ không phải chỉ là giang hồ.

Liên Bỉnh Phát kể cao trào của tình yêu đồng giới trong phim là cảnh hai nhân vật hôn trên ban công: "Nụ hôn không dữ dội. Cảnh này ghi hình suốt đêm, mất đến 27 lần quay mới như ý đạo diễn. Chúng tôi cứ nhìn nhau là cười nên phải mất thời gian để tìm cảm xúc".

Isaac sinh năm 1988, từng đóng chính trong phim "Gia sư nữ quái", "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" nhưng đây là lần đầu đóng vai có yếu tố đồng tính. Liên Bỉnh Phát xuất thân là MC, lần đầu đóng phim điện ảnh.

Dù hóa thân nhân vật đồng tính, hai diễn viên đều chuẩn bị tâm lý từ những phim có tình yêu nam - nữ. Isaac xem phim Notting Hill (1999) có Julia Roberts và Hugh Grant đóng chính để tham khảo các rung động lãng mạn. Anh cũng chủ động ít gặp gỡ bạn diễn để có cảm giác lạ lẫm trên trường quay, đúng với tâm lý Linh Phụng khi lần đầu gặp Dũng.

Đạo diễn Leon Lê cho Liên Bỉnh Phát xem phim Tâm trạng khi yêu (In the Mood for Love, 2000) của Vương Gia Vệ. Tác phẩm này kể về cuộc ngoại tình giữa một người đàn ông (Lương Triều Vỹ đóng) và người phụ nữ nhà bên (Trương Mạn Ngọc đóng). Nhà làm phim Việt kiều muốn anh hiểu tâm lý nhẹ nhàng, tinh tế để hóa thân vào nhân vật.

* Trailer phim

Trailer Song Lang

Khó khăn lớn hơn với hai diễn viên không phải cảnh tình yêu mà là cách trình diễn cải lương. Là ca sĩ nhạc trẻ, Isaac phải học cách hát với cột hơi dài, tròn vành rõ chữ của kép cải lương. "Lúc biết tin tôi vào vai, nhiều người nói Isaac hát cải lương sẽ dở tệ nhưng tôi vẫn tham gia để thử sức mình", anh nói. Còn Liên Bỉnh Phát phải học một tháng để diễn cảnh đánh đàn cho đúng tư thế.

Ngoài Isaac và Liên Bỉnh Phát, phim quy tụ diễn viên Tú Quyên, Kim Phương, Minh Phượng, Kiều Trinh. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu ngày 17/8.

Ân Nguyễn