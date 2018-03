Phim siêu anh hùng của người đẹp 'Kong: Skull Island' khởi quay

Brie Larson - từ minh tinh Oscar tới 'mỹ nhân của Kong' / Mỹ nhân 'Kong: Skull Island' - 10 năm loay hoay tìm danh tiếng

Larson thủ vai chính Carol Danvers (về sau thành người hùng Captain Marvel) trong phim thứ 21 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trong truyện tranh, nhân vật có siêu sức mạnh, sức bền, khả năng bay và chịu đựng phi thường. Danvers xuất hiện từ tập 13 bộ Marvel Super-Heroes (năm 1968), dần trở thành nhân vật quan trọng của đại gia làng truyện tranh.

Captain Marvel trong trang phục người hùng.

Dự án đánh dấu lần đầu Vũ trụ Điện ảnh Marvel có tác phẩm hoàn toàn xoay quanh nhân vật nữ. Phim lấy bối cảnh thập niên 1990, khi Danvers còn là phi công Mỹ. Do tai nạn, DNA của cô hòa trộn với một người ngoài hành tinh, khiến cô có siêu năng lực. Người hùng sau đó hoạt động ở Trái đất và trong không gian.

Theo Variety, dự án khởi quay từ ngày 26/3 ở Los Angeles (Mỹ), sau đó ghi hình ở Fresno (bang California), Baton Rouge và New Orleans (bang Louisiana). Trong một ảnh hậu trường, Brie Larson diện đồ siêu anh hùng với hai màu xanh đen. Ở ảnh khác, người đẹp mặc trang phục phi công và đứng cạnh Jeannie Leavitt - một sĩ quan không quân Mỹ. Larson nói cô bám sát Leavitt trong thời gian gần đây để học động tác và cách cư xử của phi công. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng cho biết đã tập thể lực chín tháng cho vai diễn.

Brie Larson (trái) trên trường quay.

Brie Larson sinh năm 1989, là diễn viên nữ hàng đầu Hollywood. Năm 2016, cô giành Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với vai bà mẹ bị giam cầm cùng con trai trong Room. Cô còn thủ vai nữ chính trong Kong: Skull Island - bom tấn ghi hình chủ yếu ở Việt Nam.

Ngoài Larson, Captain Marvel quy tụ các diễn viên Samuel L. Jackson, Jude Law, Clark Gregg, Gemma Chan, Ben Mendelsohn, Lee Pace và Djimon Hounsou. Ronan và Korath - hai ác nhân ngoài hành tinh thuộc chủng tộc Kree do Pace và Hounsou thể hiện - sẽ tái xuất màn bạc. Trong Guardians of the Galaxy (2014), họ đã chết nhưng các sự kiện trong Captain Marvel diễn ra trước phim này.

* Captain Marvel sát cánh cùng nhóm Avengers trong hoạt hình