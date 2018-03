Phim 'Scandal' đầu tư 1,5 tỷ đồng cho cảnh quay 5 phút

Trang Nhung khoe vẻ quý phái giữa phố cổ Hội An / Trang Nhung kể lại cảnh quay giải phẫu thẩm mỹ

Trong bộ phim Scandal: Hào quang trở lại, phố cổ Hội An là một trong những bối cảnh được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn để tái hiện cảnh nhân vật Bella thời xưa. Vị đạo diễn chia sẻ: “Đây là một nơi tuyệt vời để tôi vẽ nên những ký ức đẹp cho các nhân vật của Hào quang trở lại. Với tôi, Hội An là thành phố hào quang. Hội An đẹp nhất vào buổi đêm, nơi mọi thứ vẫn còn đơn sơ và nguyên vẹn gợi nhớ về quá khứ”.

Đạo diễn Victor Vũ đứng trước bối cảnh ở Hội An.

Cảnh phim ký ức của nhân vật Bella với hình ảnh đêm phố cổ sáng rực dưới ánh đèn, dòng người đi lại chỉ diễn ra trong 5 phút nhưng tiêu tốn gần 1,5 tỷ đồng. Để có được những cảnh quay đẹp nhất, đặc tả hình ảnh chiếc đèn lồng đặc trưng của Hội An, êkíp quyết định mua hơn 200 chiếc lồng đèn. Với cảnh quay trên thuyền của Trang Nhung, cũng có gần 500 chiếc đèn hoa đăng được sử dụng để thả trên sông nhằm tạo hiệu ứng hình ảnh.

Gần 200 trang phục quần chúng thời xưa cũng được đặt may riêng chỉ cho cảnh quay này. Đi cùng với đó là số lượng quần chúng tương đương cho bốn đêm quay. Đây là các diễn viên được tuyển ngay tại khu vực Đà Nẵng và Hội An. Họ phần lớn là các sinh viên, học sinh tranh thủ thời gian nghỉ để tham gia làm phim.

Toàn bộ khu vực trung tâm của Hội An được đạo diễn Victor Vũ sử dụng triệt để cho phim. Từ khu vực tập trung dân cư đông đúc là nhà chòi cho đến chùa Cầu, bờ sông Hoài, bến tàu đều sẽ lần lượt hiện lên trong Scandal: Hào quang trở lại.

Khung cảnh phố cổ bên sông Hoài được đưa vào cảnh quay.

Đoàn phim cho biết, đoạn phim có cảnh chiếc thuyền cháy. Vì vậy, cảnh quay này thu hút rất nhiều sự chú ý từ khách du lịch. Khu vực quay bất ngờ trở thành tâm điểm của cả khu phố cổ. Từ hai bên bờ sông, du khách và dân địa phương cùng hồi hộp theo dõi nữ diễn viên diễn xuất trên chiếc thuyền bị cháy. Đoàn phim đã mua hẳn một chiếc thuyền tại Hội An để thuận tiện cho việc... đốt thật ngay trên sông Hoài.

Quay chung với lửa nhưng Trang Nhung khá gan dạ và hầu như không tỏ ra sợ hãi. Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ: “Tôi hơi bất ngờ với diễn xuất của Trang Nhung trong cảnh quay này. Đây là một cảnh khó. Cô ấy nắm bắt các ý tưởng của kịch bản rất tốt và hoàn toàn thoải mái khi thể hiện trước mặt rất nhiều người”.

Trang Nhung diễn xuất trên con thuyền cháy.

Phân đoạn này kết thúc vào khoảng 3h sáng. Cuối cảnh quay, nữ diễn viên còn phải thực hiện thêm một hiệu ứng hóa trang đặc biệt chỉ dành riêng cho cảnh này. Đoàn phim kết thúc ngày quay tại Hội An khi mặt trời ló dạng.

Scandal: Hào quang trở lại là câu chuyện bí ẩn về Bella - một nữ diễn viên đã đi qua thời vàng son và muốn níu giữ lại danh vọng của ngày xưa. Đạo diễn Victor Vũ khẳng định đây không phải là phần tiếp theo của Scandal: Bí mật thảm đỏ mà là một dự án riêng biệt nhưng cũng có chủ đề về các scandal. Phim đã được bấm máy từ ngày 17/3, đóng máy vào ngày 31/5 và đang được làm hậu kỳ.

Ngoài Trang Nhung, Scandal: Hào quang trở lại còn có sự tham gia của các diễn viên như Chi Bảo, Thân Thúy Hà, Chiều Xuân. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào cuối tháng 8.

Teaser phim "Scandal: Hào quang trở lại"

Nguyên Minh