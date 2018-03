Phim Pháp giành giải Cành Cọ Vàng 2012

Đêm bế mạc LHP Cannes 2012 vừa kết thúc tối 27/5 tại thành phố biển xinh đẹp của nước Pháp sau hơn 10 ngày sôi động các sự kiện thảm đỏ, ra mắt phim mới. Năm nay, bộ phim của nước chủ nhà - Love - do đạo diễn người Áo, Michael Haneke, thực hiện, đã giành giải Cành Cọ Vàng.

Đạo diễn Michael Haneke (giữa) và hai diễn viên chính của phim "Love" nhận giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes năm nay. Ảnh: AFP.

Chiến thắng này không gây bất ngờ bởi ngay từ khi bắt đầu LHP, Love đã là một trong những ứng cử viên nặng ký. Đạo diễn Michael Haneke là một gương mặt quen thuộc của LHP Cannes. Ông là tác giả của nhiều bộ phim nổi tiếng từng được tham dự tranh giải Cành Cọ Vàng như Funny Games (1997), Code Unknow: Incomplete Tales of Several Journeys (2000), The Piano Teacher (2011) hay Caché (2005). Năm 2009, Michael Haneke lần đầu được chạm tay vào Cành Cọ với tác phẩm The White Ribbon.

Love là tác phẩm tâm lý xoay quanh Anne và Georges, một cặp vợ chồng già là giáo viên dạy nhạc đã nghỉ hưu và có một cô con gái sống ở nước ngoài. Một ngày, Anne bị đột quỵ và tê liệt một phần cơ thể. Phim có sự tham gia của ba diễn viên nổi tiếng ở điện ảnh Pháp, gồm Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant và Emmanuelle Riva.

Các diễn viên Audrey Tautou và Adrien Brody chụp ảnh cùng đạo diễn Michael Haneke và hai diễn viên của "Love". Ảnh: AFP.

Michael Haneke nhận Cành Cọ Vàng từ tay Nanni Moretti, nhà làm phim người Italy là trưởng ban giám khảo năm nay, cùng tiếng reo hò, cổ vũ được coi là dài và xúc động nhất trong các kỳ LHP Cannes gần đây.

The Angels' Share của đạo diễn người Anh, Ken Loach, giành giải Lựa chọn của giám khảo (Prix de Jury). Giải thưởng lớn (Grand Prix) thuộc về bộ phim Reality của Italy. Nhà làm phim người Mexico, Carlos Reygadas, chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc.

Ở hạng mục Diễn viên, tài tử người Đan Mạch Mads Mikkelsen đoạt danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc với vai diễn trong The Hunt. Giải Nữ diễn viên xuất sắc được trao cho cả hai nữ diễn viên Cristina Flutur và Cosmina Stratan của phim Beyond The Hills. Tác phẩm điện ảnh đến từ Romania còn giành cả giải Kịch bản xuất sắc.

Hai nữ diễn viên người Romania cùng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc. Ảnh: AFP.

7 bộ phim sản xuất tại Mỹ là Cosmopolis, Killing Them Softly, Lawless, Moonrise Kingdom, Mud, The Paperboy và On The Road quy tụ nhiều ngôi sao lớn được giới trẻ yêu thích như Robert Pattinson, Kristen Stewart, Brad Pitt, Shia LaBeouf, Nicole Kidman, Zac Efron... đều không giành được bất kỳ giải thưởng nào. Điện ảnh châu Á cũng trắng tay tại Cannes lần này.

Được coi là LHP quốc tế đẳng cấp nhất của nghệ thuật thứ bẩy, LHP Cannes 2012 diễn ra từ ngày 16 đến 27/5 với sự tham gia của nhiều đạo diễn, biên kịch, diễn viên, nhà sản xuất đa quốc gia trên thế giới trong những "bộ cánh" đắt tiền.

* Hình ảnh đêm bế mạc LHP Cannes 2012 Một số giải thưởng chính của LHP Cannes 2012 - Cành Cọ Vàng: "Love" (Pháp, Đức, Áo hợp tác)

- Giải thưởng lớn (Grand Prix): "Reality" (Italy, Pháp hợp tác)

- Đạo diễn xuất sắc: Carlos Reygadas (phim "Post Tenebras Lux")

- Kịch bản xuất sắc: "Beyond The Hills" (Rumani)

- Nữ diễn viên xuất sắc: Cristina Flutur và Cosmina Stratan trong phim "Beyond The Hills" (Rumani)

- Nam diễn viên xuất sắc: Mads Mikkelsen trong phim "The Hunt" (Đan Mạch)

- Giám khảo lựa chọn: "The Angels' Share" (Anh, Pháp, Bỉ, Italy hợp tác)

Nguyên Minh