Phim Nhật về gia đình trộm cắp bất ngờ thắng Cành Cọ Vàng ở Cannes

Phim Nhật về kẻ trộm vặt nhí được ngợi khen ở Cannes / Giới phê bình dự đoán giải Cành Cọ Vàng 2018

Lễ trao các giải chính của Liên hoan phim Cannes lần 71 diễn ra ngày 19/5. Chiến thắng của Shoplifters khiến nhiều nhà phê bình bất ngờ. Trước đó, tác phẩm được khen ngợi nhưng không nhiều người dự đoán sẽ thắng giải Cành Cọ Vàng.

"Tôi rất hạnh phúc khi ở đây đêm nay. Liên hoan phim Cannes mang đến cho tôi sự dũng cảm. Tôi cũng có thêm niềm hy vọng về việc các quốc gia thường tranh đấu với nhau sẽ cùng đoàn kết lại", đạo diễn Hirokazu Kore-eda chia sẻ khi nhận giải.

Phim xoay quanh một gia đình ăn trộm để kiếm sống. Một ngày nọ, người bố - Osamu (Lily Franky đóng) - gặp một bé gái bị bạo hành tên Juri (Sasaki Miyu đóng) và đưa về nuôi. Gia đình bắt đầu xào xáo với thành viên mới, còn Osamu dần dạy cô bé cách trộm vặt để hành nghề cùng ông. Cate Blanchett - chủ tịch ban giám khảo - cho biết phim có cái kết tràn ngập cảm xúc, khiến những người chấm giải suy nghĩ suốt nhiều ngày.

* Trailer phim

Trailer phim Shoplifters

Hirokazu Kore-eda sinh năm 1962, là một trong các đại diện ưu tú của điện ảnh Nhật đương đại. Ông thường xuyên có phim tranh giải ở Cannes và đoạt giải của ban giám khảo (Jury Prize) năm 2013 với Like Father, Like Son. Chiến thắng của Kore-eda là lần thứ hai trong thế kỷ 21 có đạo diễn châu Á giành giải Cành Cọ Vàng, sau Apichatpong Weerasethakul năm 2010 (phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives).

BlacKkKlansman của Spike Lee giành giải Grand Prix (tương đương với giải nhì). Phim kể về một cảnh sát da đen thâm nhập vào tổ chức phân biệt chủng tộc Ku Klux Klan để điều tra, gây xôn xao bởi cái nhìn trực diện vào chủ đề phân biệt chủng tộc và thực trạng xã hội Mỹ. Đạo diễn cảm ơn liên hoan phim và cho rằng sự kiện điện ảnh ở Pháp là bệ phóng lý tưởng để tác phẩm của ông khiến con người thay đổi nhận thức, tìm về tình yêu và những điều tốt đẹp.

Hirokazu Kore-eda nhận giải cao nhất ở Cannes.

Capernaum của Nadine Labaki - đạo diễn Lebanon - nhận giải Jury Prize (giải của Ban giám khảo). Tác phẩm ra mắt ngày 17/5 và nhận tràng pháo tay kéo dài đến 15 phút, xoay quanh một cậu bé kiện chính gia đình mình, sống trên đường phố và làm bạn với một đứa bé khác. Labaki nhận giải cùng diễn viên nhí Zain Al Rafeera - người được tán dương về diễn xuất trong phim.

Một giải Cành Cọ Vàng đặc biệt được trao cho Jean-Luc Godard - huyền thoại điện ảnh thế giới - thường xuyên nằm trong danh sách các nhà làm phim vĩ đại nhất lịch sử do các tạp chí bầu chọn. Ông sinh năm 1930, là người tiên phong của phong trào Làn Sóng Mới ở Pháp (bắt nguồn từ thập niên 1960, ủng hộ cách làm phim độc đáo, đậm chất tác giả, chỉ trích kiểu phim sản xuất hàng loạt). Cate Blanchett mô tả Godard là một nghệ sĩ nỗ lực đến tận cùng để định nghĩa và tái định nghĩa điện ảnh.

* Trailer "BlacKkKlansman"

BlacKkKlansman - phim về đảng Ku Klux Klan gây chú ý ở Cannes

Giải đạo diễn thuộc về Pawel Pawlikowski cho Cold War - phim đen trắng kể về tình yêu của một đôi nam nữ Ba Lan trong thời Chiến Tranh Lạnh. Marcello Fonte thắng giải "Nam diễn viên xuất sắc" với vai người trông chó hiền lành bị đẩy vào con đường bạo lực trong Dogman. Giải "Nữ diễn viên xuất sắc" thuộc về Samal Yeslyamova (Ayka) với vai một người nước ngoài bỏ rơi con mình ở Moskva (Nga).

Trong lễ trao giải, bài diễn văn gây chú ý nhất với các báo Âu Mỹ không phải của những người thắng giải, mà là từ sao nữ Asia Argento. Cô xúc động kể mình bị Harvey Weinstein cưỡng hiếp cách đây 21 năm, ngay tại Liên hoan phim Cannes.

Asia Argento (trái) và Ava DuVernay phát biểu ở lễ trao giải Cannes 2018.

Nữ diễn viên người Italy khẳng định chiến dịch chống xâm hại tình dục sẽ còn tiếp diễn mạnh mẽ và phanh phui những người có hành vi không đứng đắn chưa bị phát hiện. "Ngay cả trong tối nay, ngồi giữa chúng ta vẫn có những kẻ phải chịu trách nhiệm về các hành vi không có chỗ trong ngành công nghiệp này. Các người biết mình là ai và quan trọng hơn, chúng tôi biết các người là ai và sẽ không để các người trốn thoát nữa", tờ Variety trích lời cô.

Liên hoan phim Cannes lần 71 diễn ra từ ngày 8 đến 19/5. Có 21 phim tranh giải Cành Cọ Vàng, 18 phim tranh giải ở nhánh Un Certain Regard, 20 phim tham gia nhánh Directors' Fortnight, 11 phim dự chương trình International Critics' Week. Trước lễ trao giải chính, một số giải phụ đã được trao.

Các giải chính ở Liên hoan phim Cannes 2018 Cành Cọ Vàng: Shoplifters (Hirokazu Kore-eda) Grand Prix: BlacKkKlansman (Spike Lee) Jury Prize: Capernaum (Nadine Labaki) Đạo diễn: Pawel Pawlikowski (Cold War) Nam diễn viên xuất sắc: Marcello Fonte (Dogman) Nữ diễn viên xuất sắc: Samal Yeslyamova (Ayka) Kịch bản xuất sắc: Alice Rohrwacher (Happy as Lazzaro) và Jafar Panahi, Nader Saeivar (3 Faces) Cành Cọ Vàng đặc biệt: Jean-Luc Godard Giải Camera d’Or (dành cho phim đầu tay xuất sắc): Girl (Lukas Dhont)

Ân Nguyễn