Phim 'Người vợ ba' dự Liên hoan phim Toronto

Người vợ ba (The Third Wife) sẽ có buổi công chiếu thế giới (world premiere) tại Toronto. Tác phẩm dài 96 phút, lấy bối cảnh Việt Nam thế kỷ 19 khi phụ nữ còn sống lệ thuộc vào đàn ông. Câu chuyện xoay quanh một cô gái 14 tuổi (Trà My đóng) về làm vợ lẽ cho một người đàn ông lớn tuổi. Cô được chồng yêu, mang thai và tin rằng mình sẽ sinh con trai. Tuy nhiên, một sự kiện xảy ra, bắt đầu nhiều điều không hay cho gia đình.

Một số cảnh trong Người vợ ba

Tác phẩm gây chú ý trong giới làm phim Việt do mức độ đầu tư và sự góp mặt của Trần Nữ Yên Khê (vợ đạo diễn Trần Anh Hùng) ở vai trò diễn viên. Ngoài ra, phim quy tụ các diễn viên Lê Vũ Long, Maya và Như Quỳnh. Ở Diễn đàn điện ảnh Hong Kong 2016, Người vợ ba giành Giải thưởng của Quỹ sản xuất (Post-Production Fund). Trước đó, phim thắng giải "Dự án phim nghệ thuật" ở Gặp gỡ mùa thu 2015. Đây là tác phẩm đầu tay của Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair) - đạo diễn học điện ảnh ở Mỹ và Anh.

Poster phim.

Discovery là một nhánh phụ ở Liên hoan phim Toronto, dành cho các phim đầu tiên hoặc thứ hai của đạo diễn. Cùng Liên hoan phim Venice (Italy) và Telluride (Mỹ), Liên hoan phim Toronto là sự kiện điện ảnh lớn diễn ra thường niên vào tháng chín. Đặc trưng của sự kiện là giải cao nhất - People's Choice Award - do khán giả quyết định chứ không phải giám khảo. Gần đây, nhiều phim thắng giải People's Choice Award rồi nổi bật trên đường đua Oscar năm sau, trong đó có The Imitation Game, Room, La La Land và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Liên hoan phim Toronto lần 43 diễn ra từ ngày 6 đến 16/9.

Ân Nguyễn