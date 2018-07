Phim mới về thám tử Conan ăn khách

24 năm làm việc cật lực của cha đẻ 'Thám tử lừng danh Conan' / 'Ác mộng đen tối' - lần đầu thám tử Conan lên màn ảnh Việt

Phim Thám tử lừng danh Conan: Người chấp hành của Zero chiếu ở Đài Loan từ 6/7. Theo Et, ngày đầu công chiếu, nhiều khán giả xếp hàng ở cổng các rạp chiếu chờ mua vé, số suất chiếu không đủ nhu cầu. Tính tới 8/7, tác phẩm đoạt doanh thu 30 triệu Đài tệ (22,6 tỷ đồng), tăng 30% so với doanh thu ba ngày đầu công chiếu của phần trước Thám tử lừng danh Conan: Bản tình ca màu đỏ thẫm chiếu năm 2017.

* Trailer phim "Người chấp hành của Zero"

Phim mới về thám tử Conan gây sốt

Trước đó, khi công chiếu ở Nhật Bản, phim liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé trong bảy tuần. Tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 8,5 tỷ yen (hơn 77 triệu USD). Ngoài Nhật và Đài Loan, bộ phim đã ra rạp Singapore, Malaysia và sắp chiếu ở Hàn Quốc, Trung Quốc.

Khán giả Đài Loan chụp ảnh với mô hình Conan tại một rạp chiếu.

Người chấp hành của Zero là bộ phim hoạt hình chiếu rạp thứ 22 trong loạt phim về thám tử Conan. Tác phẩm chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Aoyama Gōshō, do Tachikawa Yuzuru đạo diễn, Sakurai Takeharu biên kịch. Phần mới kể về một vụ nổ bom tại Vịnh Tokyo, "thám tử ngủ gật Mori" bị tình nghi gây án. Conan bắt tay điều tra để chứng minh ông Mori vô tội.

Thám tử lừng danh Conan là truyện tranh trứ danh Nhật Bản ra mắt lần đầu năm 1994 trên Shōnen Sunday (tạp chí hàng tuần có lịch sử 59 năm của Nhật). Truyện kể về chàng thám tử Shinichi Kudo - học sinh trung học - uống phải thuốc APTX4869 của tổ chức áo đen và bị teo nhỏ thành học sinh tiểu học. Shinichi Kudo sử dụng tên giả Conan, lần tìm manh mối tổ chức áo đen để khôi phục hình hài.

Nghinh Xuân