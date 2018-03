Phim mới của Tom Cruise bị 'Wonder Woman' áp đảo

Bom tấn mới của Tom Cruise bị chê là 'thảm họa' / Những phim làm lại bị chê của Hollywood

Theo Box Office Mojo, cuối tuần qua, The Mummy mở màn kém ấn tượng ở Bắc Mỹ với doanh thu 32,2 triệu USD, thấp hơn dự đoán của giới chuyên môn (khoảng 35 - 40 triệu USD). Phim mới của Tom Cruise thậm chí còn kém ăn khách hơn cả phiên bản The Mummy cũ (43 triệu USD), ra mắt 18 năm trước. Thất bại của tác phẩm được quy vào chất lượng và hiệu ứng truyền miệng không tốt, với chỉ 17% bài đánh giá tích cực trên trang Rotten Tomatoes.

Tom Cruise cởi trần khoe cơ bắp trong phim mới Đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ vẫn là Wonder Woman - bom tấn trụ rạp từ tuần trước. Phim của Hoa hậu Israel Gal Gadot thu về 57 triệu USD, chỉ sụt giảm 45% so với dịp ra mắt. Con số này ấn tượng hơn hẳn các phim siêu anh hùng gần đây của hãng DC như Batman v Superman (sụt 69%) và Suicide Squad (67%). Hiện tại, tác phẩm đạt doanh thu 435 triệu USD toàn cầu, dù chưa ra mắt ở Đức (ngày 15/6), Tây Ban Nha (ngày 23/6) và Nhật (ngày 25/8).

Ngoài Bắc Mỹ, tình hình của The Mummy khả quan hơn với doanh thu 141,8 triệu USD từ 63 quốc gia. Các thị trường ăn khách nhất bao gồm Trung Quốc (52,2 triệu USD), Hàn Quốc (17,8 triệu USD), Nga (7,6 triệu USD) và Mexico (5,1 triệu USD). Hiện tại, doanh thu toàn cầu của tác phẩm là 174 triệu USD, với 81,5% tiền bán vé đến từ các thị trường ngoài nước Mỹ.

Thành tích của phim tiếp tục chứng tỏ sự chuyển dịch trọng tâm phòng vé ra ngoài Bắc Mỹ. Những tác phẩm với đề tài cũ, không còn được khán giả Mỹ ưa chuộng, nhưng vẫn có thể được "giải cứu" nhờ ăn khách ở châu Á và châu Âu.

"Wonder Woman" tiếp tục càn quét phòng vé.

The Mummy là phim mới nhất về xác ướp Ai Cập, có kinh phí 125 triệu USD, do Alex Kurtzman đạo diễn và Tom Cruise đóng chính. Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến của một sĩ quan (Tom Cruise) với xác ướp tà ác - nguyên là công chúa Ai Cập (Sofia Boutella). Hãng Universal hy vọng tác phẩm mở đầu cho một vũ trụ điện ảnh xoay quanh các nhân vật hắc ám. Phim tiếp theo trong series này là Bride of Frankenstein, dự kiến ra mắt tháng 2/2019.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Wonder Woman - Warner Bros. - 57,1 triệu USD

2. The Mummy - Universal - 32,2 triệu USD

3. Captain Underpants: The First Epic Movie - Fox - 12,3 triệu USD

4. Pirates of the Caribbean 5 - Disney - 10,7 triệu USD

5. Guardians of the Galaxy vol.2 - Disney - 6,2 triệu USD

6. It Comes At Night - A24 - 6 triệu USD

7. Baywatch - Paramount - 4,6 triệu USD

8. Megan Leavey - Bleecker Street - 3,7 triệu USD

9. Alien: Covenant - Fox - 1,8 triệu USD

10. Everything, Everything - Warner Bros. - 1,6 triệu USD

Ân Nguyễn