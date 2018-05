Phim mới của Steven Spielberg đứng đầu phòng vé

'Ready Player One' - đại tiệc kỹ xảo và trí tưởng tượng / Các phim chuyển thể từ tiểu thuyết hứa hẹn thu hút năm nay

Tác phẩm thu 41 triệu USD sau ba ngày cuối tuần qua (53,2 triệu USD nếu tính cả thứ năm - ngày phim khởi chiếu). Đây là doanh thu ra mắt cao nhất ở Mỹ của một phim do Steven Spielberg đạo diễn kể từ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008, 100 triệu USD). Trên CinemaScore, khán giả chấm phim điểm A-. 59% người xem là nam và 56% trên 25 tuổi.

* Trailer phim

Con người đắm chìm vào thế giới trò chơi điện tử trong Ready Player One

Ready Player One được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ernest Cline, lấy bối cảnh năm 2045 khi môi trường xuống cấp, phần lớn dân số sống trong các khu ổ chuột. Nhiều người lánh đời bằng cách tham gia thế giới ảo OASIS, nơi họ có thể hóa thân thành các nhân vật trong game. Người sáng lập OASIS qua đời, để lại một trò chơi với phần thưởng là quyền kiểm soát hệ thống, thu hút đông đảo người tranh tài.

Đứng thứ hai phòng vé Mỹ là phim kịch tính Acrimony do Tyler Perry đạo diễn (17,1 triệu USD), kể về xung đột của một đôi vợ chồng người Mỹ gốc Phi. Bom tấn Black Panther vẫn trụ lại trong top 3 với 11,2 triệu USD, chỉ giảm 34,1% so với tuần trước. Trong khi đó, Pacifcic Rim: Uprising - phim đứng đầu tuần trước - giảm đến 67% doanh thu và rơi xuống thứ năm.

10 phim có doanh thu cao nhất 2018, tính đến ngày 2/4. "Black Panther" vượt trội với hơn 1,2 tỷ USD.

Ngoài nước Mỹ, Ready Player One cũng dẫn đầu với 128 triệu USD từ 62 thị trường. Ở Trung Quốc, tác phẩm ra mắt với 61,7 triệu USD - doanh thu mở màn cao nhất tại đây của hãng Warner Bros. từ trước đến nay. Tổng doanh thu toàn cầu của phim hiện là 181,2 triệu USD. Với kinh phí 175 triệu USD cho sản xuất và 100 triệu USD cho quảng bá, tác phẩm cần 550 triệu USD để hòa vốn (bởi các rạp chiếu thường giữ lại nửa doanh thu).

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua: 1. Ready Player One – Warner Bros. – 41 triệu USD 2. Acrimony – Lionsgate – 17,1 triệu USD 3. Black Panther – Disney – 11,2 triệu USD 4. I Can Only Imagine – Roadside Attractions – 10,7 triệu USD 5. Pacific Rim 2 – Universal – 9,2 triệu USD 6. Sherlock Gnomes – Paramount – 7 triệu USD 7. Love, Simon – Fox – 4,8 triệu USD 8. Tomb Raider – Warner Bros. – 4,7 triệu USD 9. A Wrinkle in Time – Disney – 4,6 triệu USD 10. Paul, Apostle of Christ – Sony – 3,5 triệu USD

Ân Nguyễn