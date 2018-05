Phim mới của Marvel giới thiệu ác nhân đi xuyên vật thể

Năng lực dàn người hùng Marvel trong đại chiến với Thanos / 'Avengers: Infinity War' mở màn ăn khách nhất lịch sử điện ảnh

Đoạn phim dài hơn hai phút hé lộ về Ghost (Hannah John-Kamen đóng) - ác nhân nữ đối đầu với Ant-Man (Paul Rudd đóng). Cô có lai lịch bí ẩn, tình cờ có khả năng đi xuyên vật thể do việc Ant-Man đi vào Lượng Tử Giới (một chiều không gian khác) trong phần trước. Ghost trộm các thiết bị của tiến sĩ Pym (Michale Douglas đóng) - người tạo ra bộ giáp thu nhỏ của Ant-Man, khiến anh cùng nữ siêu nhân Wasp (Evangeline Lilly đóng) phải truy đuổi.

* Trailer "Ant-Man and the Wasp"

Trailer "Ant-Man and the Wasp" Năng lực của Ghost gần giống nhân vật dị nhân Kitty Pryde trong loạt X-Men. Trong truyện tranh Marvel, Ghost xuất hiện từ năm 1987 với năng lực tương tự nhưng là một người đàn ông. Trên Entertainment Weekly, êkíp chia sẻ muốn biến nhân vật thành nữ để có những tương tác thú vị hơn. Thủ vai Ghost là Hannah John-Kamen - nữ diễn viên Anh sinh năm 1989. Cô gây chú ý khi đóng vai phản diện trong "Ready Player One" - bom tấn của đạo diễn Steven Spielberg.

Trong trailer, cảnh Ghost đi xuyên vật thể cùng những màn phóng to - thu nhỏ của Ant-Man và Wasp được nhà làm phim chuyển đổi linh hoạt tạo các đúp quay đẹp mắt. Ngoài ra, nhân vật Goliath (Laurence Fishburne đóng) - một người hùng có khả năng phóng to nhưng kém hơn Ant-Man - cũng xuất hiện.

Ant-Man and the Wasp lấy bối cảnh trước đại chiến Avengers: Infinity War nên không khí phim có phần nhẹ nhàng và vui nhộn. Tác phẩm do Peyton Reed đạo diễn, nhóm biên kịch lên đến năm người, gồm Chris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer và Gabriel Ferrari. Phim dự kiến ra mắt ngày 29/6.

Ân Nguyễn