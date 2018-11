Phim mới của Lương Đình Dũng đến LHP Tallinn Black Nights

H'Hen Niê casting phim của Lương Đình Dũng / Lương Đình Dũng tổ chức casting phim trên đèo Đá Trắng

Tác phẩm dự hạng mục phim quốc tế của Industry@ Tallinn & Baltic, dành cho những dự án nổi bật đang trong giai đoạn hậu kỳ. Một ban giám khảo sẽ chọn ra dự án thắng giải với phần thưởng cao nhất là 10.000 Euro. Tham gia cùng Thành phố ngủ gật là bảy phim, gồm Golden Voices (Israel), Days of Whale (Colombia), Senafon (Nga, Thái Lan), On the Edge (Nga), The Hunt (Thổ Nhĩ Kỳ), Sisters (Na Uy) và Coming Home (Armenia, Nga).

Một cảnh trong "Thành phố ngủ gật".

Tác phẩm của Lương Đình Dũng xoay quanh Tảo - một người đàn ông bình thường sống trong khu nhà cũ gần như bỏ hoang. Cuộc sống anh trôi đi đều đều cho đến khi nhóm đàn ông cùng một phụ nữ lạ xuất hiện trong khu ngõ. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Lương Đình Dũng viết năm 2008. Anh chia sẻ đây là dự án kinh phí thấp, hướng đến các liên hoan trước khi chiếu rạp Việt Nam vào tháng 6/2019.

Lương Đình Dũng (thứ hai từ trái sang) ở LHP Tallinn Black Nights năm 2017. "Cha cõng con" tham gia nhánh "Hạng mục đặc biệt" ở liên hoan.

Lương Đình Dũng sinh năm 1973, gây chú ý năm ngoái với Cha cõng con. Tác phẩm đại diện Việt Nam dự tranh Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc", đồng thời tham gia nhiều liên hoan phim. Thành tích nổi bật nhất của phim là giải "Phim châu Á xuất sắc" tại LHP Fajr (Tehran, Iran).

LHP Tallinn Black Nights (PÖFF) diễn ra thường niên ở Tallinn (Estonia), bắt đầu từ năm 1997. Sự kiện được Liên đoàn Quốc tế của các Hiệp hội các nhà sản xuất phim (FIAPF) xếp vào top 15 liên hoan phim lớn nhất thế giới. Năm nay, liên hoan diễn ra từ ngày 16/11 đến 2/12.

Trailer "Cha cõng con" Trailer "Cha cõng con".

Ân Nguyễn