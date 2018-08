Phim mới của Kaity Nguyễn thay poster vì trùng tác phẩm Mỹ

Kaity Nguyễn, Thái Hòa đóng phim chuyển thể truyện tranh Nhật / Nhà sản xuất 'Chí Phèo ngoại truyện' xin lỗi vì 'chế' ảnh từ báo

Tuần trước, êkíp của nhà sản xuất Charlie Nguyễn công bố dự án điện ảnh Hồn papa, da con gái, kể về hai cha con bị hoán đổi thân xác. Sau đó, một số khán giả nhận xét poster đầu tiên của tác phẩm quá giống phim The Swap của Mỹ.

Sự giống nhau của hai poster phim.

Hai bức ảnh tương đồng về ý tưởng, bố cục và màu nền cũng gần giống. The Swap do Jay Karas đạo diễn, phát sóng trên đài Disney Channel hồi năm 2016, kể về hai học sinh lớp 10 đổi thân xác cho nhau.

Nhà sản xuất Hồn papa, da con gái xin lỗi khán giả và nói sai sót đến từ bộ phận duyệt ý tưởng. Đơn vị thay poster khác và khẳng định nội dung hai phim không giống nhau. Hồn papa, da con gái do Ken Ochiai đạo diễn, Charlie Nguyễn sản xuất, chuyển thể từ truyện tranh Papa to Musume no Nanokakan (7 ngày của cha và con gái) của Nhật. Phim quy tụ các diễn viên Kaity Nguyễn, Thái Hòa, Vân Trang, Thành Lộc.

Poster mới của phim.

Trước đây, một số phim Việt cũng vướng nghi án trùng ý tưởng poster. Phim Khi yêu đừng quay đầu lại (2010) bị cho là giống Dorian Gray (2009). Gần đây, poster phim Lộ mặt của đạo diễn Vĩnh Thuyên cũng bị nhận định là quá tương đồng với phim Ghost Is All Around (2016) của Thái Lan.

* Hậu trường phim "Hồn papa, da con gái"

Kaity Nguyễn, Thái Hòa đóng phim chuyển thể từ truyện tranh Nhật

Ân Nguyễn