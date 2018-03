Phim mới của Jen Aniston ăn khách mùa Valentine

Trong tuần phim Valentine, khán giả Mỹ được thưởng thức bốn tác phẩm mới thuộc nhiều thể loại. Cả bốn bộ phim này - Just Go With It, Justin Bieber: Never Say Never, Gnomeo & Juliet và The Eagle - đều lọt vào Top 10 và nằm ở bốn vị trí đầu bảng. Trong đó, phim hài tình cảm của Jennifer Aniston, Adam Sandler và Nicole Kidman dẫn đầu doanh thu tuần này.

Jennifer Aniston và Adam Sandler trong phim "Just Go With It". Ảnh: Sony.

Just Go With It là câu chuyện về Danny (Adam Sandler) - một bác sĩ phẫu thuật - thường giả vờ không hạnh phúc trong hôn nhân để làm mủi lòng và "cưa cẩm" các bệnh nhân nữ. Một ngày, Danny gặp cô gái xinh đẹp Palmer (Brooklyn Decker) mà anh tin rằng đó là người trong mộng và quyết định không sử dụng mánh khóe với cô. Tuy nhiên, Palmer nhanh chóng phát hiện ra Danny là một gã hay lang chạ. Anh phải cầu cứu nữ đồng nghiệp Katherine (Jennifer Aniston) đóng giả làm vợ mình và dựng lên một câu chuyện hôn nhân không hạnh phúc.

Tuy nhiên, chuyến du lịch tới Hawaii đã làm thay đổi mọi chuyện. Nicole Kidman sẽ vào một vai phản diện trong Just Go With It và gây ra cho nhân vật Danny nhiều phiền toái. Nhẹ nhàng, hài hước và lãng mạn - đây là sự lựa chọn của đa số khán giả Mỹ trong tuần qua. Phim thu về 31 triệu USD trong ba ngày cuối tuần và nắm giữ vị trí quán quân. Đối với Jennifer Aniston thì Just Go With It là một khởi đầu thuận lợi trong năm nay, sau các tác phẩm thất bại vào năm ngoái như The Bounty Hunter hay The Switch.

"Justin Bieber: Never Say Never" được ra rạp với định dạng 3D. Ảnh: Paramount.

Á quân tuần này là bộ phim tài liệu ca nhạc của hoàng tử Pop thế hệ mới Justin Bieber - Never Say Never. Phim thuật lại cuộc hành trình của Justin trong tour diễn My World vào năm ngoái, với sự tham gia của các khách mời Jaden Smith, Miley Cyrus, Usher, Sean Kingston, Snoop Dogg... Bộ phim tài liệu này được ra rạp với định dạng 3D và tặng kèm những hình ảnh của Justin Bieber lúc còn là một cậu bé cho tới khi trở thành hoàng tử nhạc Pop. 67% lượng khán giả tới rạp xem Justin Bieber: Never Say Never dưới 25 tuổi và 84% trong số đó là các cô gái teen. Tác phẩm này đạt được doanh thu 30,3 triệu USD - chỉ thua quán quân Just Go With It 0,7 triệu USD.

Bộ phim hoạt hình 3D Gnomeo & Juliet về thứ ba với 25,5 triệu USD. Được xây dựng từ câu chuyện tình kinh điển Romeo & Juliet của đại văn hào William Shakespeare nhưng phiên bản lần này sẽ mang màu sắc dễ thương, vui nhộn với các nhân vật hoạt hình hài hước. Trái ngược với các phiên bản trước đó mang nhiều nước mắt, Gnomeo & Juliet sẽ tràn ngập tiếng cười. Phim dự kiến trình chiếu tại VN vào tháng ba. Bộ phim phiêu lưu mới của tài tử Channing Tatum - The Eagle - đứng thứ tư với 8,59 triệu USD.

Những nhân vật ngộ nghĩnh của "Gnomeo & Juliet". Ảnh: Disney.

Quán quân tuần trước - The Roommate - của hai mỹ nhân Minka Kelly và Leighton Meester tuần này xuống thứ năm với 8,4 triệu USD và giảm 44% lượng khán giả. Các vị trí còn lại trong Top 10 là The King's Speech, No Strings Attached, Sanctum, True Grit và The Green Hornet. Thứ sáu này, khán giả Bắc Mỹ tiếp tục đón nhận 4 tác phẩm mới ra mắt - I Am Number 4, phim giả tưởng dành cho thanh thiếu niên, Unknown, phim hình sự mới của tài tử Liam Neeson, phim hài Big Mommas: Like Father, Like Son và phim giả tưởng Vanishing on 7th Street.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. Just Go With It - Sony/ Columbia - 31 triệu USD

2. Justin Bieber: Never Say Never - Paramount - 30,3 triệu USD

3. Gnomeo & Juliet - Disney - 25,5 triệu USD

4. The Eagle - Focus - 8,59 triệu USD

5. The Roommate - Sony/ ScreenGems - 8,4 triệu USD

6. The King's Speech - Weinstein Company - 7,41 triệu USD

7. No Strings Attached - Paramount - 5,64 triệu USD

8. Sanctum - Universal - 5,13 triệu USD

9. True Grit - Paramount - 3,77 triệu USD

10. The Green Hornet - Sony/ Columbia - 3,6 triệu USD

Nguyên Minh