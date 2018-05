Phim Marvel dẫn đầu đề cử giải MTV

Đề cử MTV Movie & TV Awards được công bố hôm 3/5 tại Mỹ. Black Panther và Avengers: Infinity War tranh giải "Phim hay nhất". Hai bom tấn Marvel sẽ tranh tài với Wonder Woman, phim kinh dị It và phim hài Girls Trip. Black Panther còn được đề cử các giải "Vai diễn hay nhất" (Chadwick Boseman), "Vai anh hùng hay nhất" (Chadwick Boseman), "Vai phản diện hay nhất" (Michael B. Jordan), "Dàn diễn viên hay nhất", "Diễn viên phụ ấn tượng nhất" (Letitia Wright) và "Cảnh chiến đấu hay nhất". Avengers: Infinity War có các đề cử "Vai phản diện hay nhất" (Josh Brolin) và "Cảnh chiến đấu hay nhất".

* Trailer "Avengers: Infinity War"

Ở các hạng mục truyền hình, mùa hai Stranger Things - ra mắt năm ngoái - được nhiều đề cử nhất (sáu). Các series gây sốt năm qua như Game of Thrones và 13 Reasons Why cũng có nhiều đề cử. Trong khi đó, The Handmaid's Tale - series về các phụ nữ bị cưỡng hiếp để sinh con, từng càn quét các giải Quả Cầu Vàng và Emmy - lại vắng bóng.

Lễ trao giải diễn ra ngày 18/9 ở sân khấu Barker Hangar (Los Angles, Mỹ). Sao nữ Tiffany Haddish của Girls Trip dẫn chương trình. Cô đồng thời nhận đề cử "Màn diễn xuất hài hước nhất".

MTV Movie & TV Awards là giải thưởng phim ảnh thường niên của kênh MTV, ra đời từ năm 1992. Khác với nhiều giải khác ở Mỹ như Oscar hay Quả Cầu Vàng, giải MTV ít tính hàn lâm hơn, hướng đến giới trẻ và tôn vinh nhiều phim bom tấn. Một đặc trưng của giải là các diễn viên nam và nữ tranh tài cùng nhau trong hạng mục về diễn xuất.

Các đề cử MTV Movie & TV Awards

Phim hay nhất

Avengers: Infinity War

Black Panther

Girls Trip

It

Wonder Woman

Series hay nhất

13 Reasons Why

Game of Thrones

grown-ish

Riverdale

Stranger Things

Vai diễn điện ảnh hay nhất

Chadwick Boseman – Black Panther

Timothée Chalamet – Call Me by Your Name

Ansel Elgort – Baby Driver

Daisy Ridley – Star Wars: The Last Jedi

Saoirse Ronan – Lady Bird

Vai diễn truyền hình hay nhất

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Katherine Langford – 13 Reasons Why

Issa Rae – Insecure

Maisie Williams – Game of Thrones

Vai anh hùng hay nhất

Chadwick Boseman (vai T’Challa/Black Panther) – Black Panther

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – Game of Thrones

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman) – Wonder Woman

Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) – The Flash

Daisy Ridley (Rey) – Star Wars: The Last Jedi

Vai phản diện hay nhất

Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Infinity War

Adam Driver (Kylo Ren) – Star Wars: The Last Jedi

Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger) – Black Panther

Aubrey Plaza (Lenny Busker) – Legion

Bill Skarsgard (Pennywise) – It

Nụ hôn ấn tượng nhất

Jane the Virgin – Gina Rodriguez (Jane) và Justin Baldoni (Rafael)

Love, Simon – Nick Robinson (Simon) và Keiynan Lonsdale (Bram)

Ready Player One – Olivia Cooke (Sam) và Tye Sheridan (Wade)

Riverdale – KJ Apa (Archie) và Camila Mendes (Veronica)

Stranger Things – Finn Wolfhard (Mike) và Millie Bobby Brown (Eleven)

Vai diễn đáng sợ nhất

Talitha Bateman (Janice) – Annabelle: Creation

Emily Blunt (Evelyn Abbott) – A Quiet Place

Sophia Lillis (Beverly Marsh) – It

Cristin Milioti (Nanette Cole) – Black Mirror

Noah Schnapp (Will Byers) – Stranger Things

Dàn diễn viên hay nhất

Black Panther

It

Jumanji: Welcome to the Jungle

Ready Player One

Stranger Things

Vai diễn hài hước nhất

Jack Black – Jumanji: Welcome to the Jungle

Tiffany Haddish – Girls Trip

Dan Levy – Schitt’s Creek

Kate McKinnon – SNL

Amy Schumer – I Feel Pretty

Diễn viên phụ ấn tượng nhất

Tiffany Haddish (Dina) – Girls Trip

Dacre Montgomery (Billy Hargrove) – Stranger Things

Madelaine Petsch (Cheryl Blossom) – Riverdale

Taika Waititi (Korg) – Thor: Ragnarok

Letitia Wright (Shuri) – Black Panther

Cảnh chiến đấu hay nhất

Atomic Blonde

Avengers: Infinity War

Black Panther

Thor: Ragnarok

Wonder Woman

Phim tài liệu âm nhạc hay nhất

Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story

Demi Lovato: Simply Complicated

Gaga: Five Foot Two

Jay-Z’s “Footnotes for 4:44”

The Defiant Ones

Chương trình truyền hình thực tế hay nhất

Keeping Up With The Kardashians

Love & Hip Hop

The Real Housewives

RuPaul’s Drag Race

Vanderpump Rules