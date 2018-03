Phim ma hề 'It' giải cứu phòng vé Hollywood ế ẩm

Phim của Ngô Kinh đạt 849 triệu USD toàn cầu / 'It' có doanh thu ngày mở màn cao nhất lịch sử phim 18+

Theo Box Office Mojo, thành tích này như "thổi sức sống mới" cho phòng vé Mỹ ế ẩm. It hiện giữ kỷ lục mở màn cao nhất tháng 9, cao nhất mùa phim thu (từ tháng 9 đến tháng 11) và mở màn ăn khách nhất trong các phim kinh kinh dị 18+. Ngoài Bắc Mỹ, phim thu 62 triệu USD từ 46 thị trường. Như vậy, chỉ sau tuần ra mắt, tác phẩm đã sinh lời với doanh thu toàn cầu 179 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ có 35 triệu USD.

* Ma hề gieo rắc kinh hoàng trong "It"

IT (Chú hề ma quái)

It do Andy Muschietti đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard và Bill Skarsgård. Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến của bảy đứa trẻ chống lại một chú hề ma cứ 27 năm lại xuất hiện khủng bố thị trấn. Phim được khen ngợi với 87% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes và hưởng lợi nhờ ra mắt đúng thời điểm phòng vé Bắc Mỹ đang đạt doanh thu thấp nhất 10 năm qua.

Ở Trung Quốc, Spider-Man: Homecoming ra mắt thắng lợi với doanh thu 70,3 triệu USD. Tác phẩm cuối cùng cũng cập bến thị trường tỷ dân sau khoảng thời gian chính phủ Trung Quốc không chiếu các phim Hollywood để kích thích doanh thu các phim nội.

Phim của Ngô Kinh đạt 869 triệu USD.

Trong khi đó, Chiến lang 2 - hiện tượng phòng vé năm nay - thu 3,87 triệu USD tuần qua để nâng tổng doanh thu lên 869 triệu USD. Như vậy, phim do sao võ thuật Ngô Kinh đạo diễn và đóng chính vươn lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng toàn cầu năm nay, chỉ sau Beauty and the Beast, The Fate of the Furious và Despicable Me 3.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua: 1. It - Warner Bros. - 117,1 triệu USD 2. Home Again - Open Road - 9 triệu USD 3. The Hitman's Bodyguard - Lionsgate - 4,8 triệu USD 4. Annabelle: Creation - Warner Bros. - 4 triệu USD 5. Wind River - Weinstein - 3,2 triệu USD 6. Leap! - Weinstein - 2,5 triệu USD 7. Spider-Man: Homecoming - Sony - 2 triệu USD 8. Dunkirk - Warner Bros. - 1,9 triệu USD 9. Logan Lucky - Bleecker Street - 1,8 triệu USD 10. The Emoji Movie - Sony - 1 triệu USD

Ân Nguyễn