Phim 'Kong' chờ được cứu doanh thu ở thị trường Trung Quốc

Diễn viên đóng thế Kong - 17 năm lặng lẽ nấp sau lốt thú / Bom tấn về Kong quay ở Việt Nam là canh bạc của các 'ông lớn' Hollywood

Theo trang Box Office Mojo, đến ngày 24/3, Kong: Skull Island thu về 268 triệu USD trên toàn cầu. 117 triệu USD (khoảng 40% doanh thu) của phim đến từ Mỹ - quốc gia sản xuất phim. Các thị trường quốc tế ăn khách nhất là Anh (13 triệu USD), Hàn Quốc (11 triệu USD) và Mexico (10 triệu USD).

Ở Việt Nam, tác phẩm là phim ăn khách nhất từ trước đến nay với khoảng 150 tỷ đồng (tương đương 6,5 triệu USD) sau ba tuần công chiếu. Con số này cao hơn đáng kể so với hai thị trường khác ở Đông Nam Á là Thái Lan (2 triệu USD) và Indonesia (2,7 triệu USD). Mặc dù vậy, thành tích này chỉ là đóng góp nhỏ (khoảng 2%) vào tổng doanh thu toàn cầu của Kong: Skull Island.

* Kong đọ sức với thằn lằn khổng lồ

Kong đọ sức với thằn lằn khổng lồ

Kong: Skull Island có ngân sách 185 triệu USD, chưa kể chi phí quảng bá. Theo các trang Variety, Hollywood Reporter và Deadline, phim cần khoảng 450-500 triệu USD để hòa vốn (do các rạp chiếu thường giữ lại khoảng phân nửa tiền bán vé). Như vậy, phim về vua khỉ mới đạt khoảng 55% doanh thu kỳ vọng, trong khi đã chiếu được ba tuần tại Mỹ và 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm nhiều thị trường lớn như Anh, Pháp, Nga, Mexico, Brazil.

Tác phẩm của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã bị phim cổ tích Beauty and the Beast "soán ngôi" đầu phòng vé. Trong những tuần tới, Kong: Skull Island còn phải cạnh tranh với nhiều dự án sắp ra rạp như Power Rangers, Ghost in the Shell và The Big Boss Baby.

* Cảnh Điềm trong "Kong: Skull Island"

Cảnh Điềm trong "Kong: Skull Island"

Ngày 24/3, Kong: Skull Island khởi chiếu tại Trung Quốc và Nhật Bản. Hai thị trường châu Á được kỳ vọng có thể giúp phim cán mốc 450 triệu USD. Ở Trung Quốc, phim được hai tập đoàn khổng lồ - Dalian Wanda Group và China’s Tencent Pictures - tham gia phát hành.

Tuy vậy, phim gặp bất lợi khi báo giới Hoa ngữ chế giễu sự tham gia của diễn viên Cảnh Điềm trong tác phẩm. Trang Ifeng nhận xét Cảnh Điềm "đi lấy xì dầu một cách duyên dáng" trong bom tấn Hollywood. Đây là cách ví von nhằm chỉ cô không liên quan tới bộ phim, chỉ như người qua đường với tác phẩm về khỉ Kong. Nhân vật của người đẹp sinh năm 1988 chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt, biểu cảm đơn điệu.

Cảnh Điềm được kỳ vọng là sức hút ở Trung Quốc

Kong: Skull Island là tập phim thứ hai trong loạt phim về quái vật của Warner Bros, nối tiếp Godzilla ra mắt năm 2014 do đạo diễn Gareth Edwards thực hiện. Hiện các nhà sản xuất đã lên kế hoạch làm phần tiếp theo cho Godzilla ra rạp vào năm 2019 và tập phim Godzilla vs. Kong dự kiến ra mắt năm 2020. Hai quái thú này là những viên gạch đầu tiên để hãng Warner Bros. xây dựng “vũ trụ quái vật trên màn ảnh” (MonsterVerse).

Bom tấn mới về khỉ Kong không được kỳ vọng đạt doanh thu trước đó của Godzilla (529 triệu USD) hay phim về King Kong năm 2005 của Peter Jackson (550 triệu USD).

”Kong: Skull Island“ là phim thứ hai trong vũ trụ quái vật

Kong: Skull Island được giới chuyên môn đánh giá ở mức trung bình với điểm số 6,2 trên Rotten Tomatoes. Variety và The Hollywood Reporter khẳng định phim có kỹ xảo hoành tráng, các pha đánh đấm đẹp mắt. Trong khi đó, The Guardian và Telegraph chê phim nhạt nhẽo, dàn sao không có đất diễn.

Trang Collider và The Independent không đánh giá cao tác phẩm. Cây viết Brian Formo của Collider nhận định phim giống như sản phẩm được tạo ra từ "thí nghiệm hóa học tập thể" nên không có bản sắc.

Ân Nguyễn