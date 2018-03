Phim kinh dị thắng sát nút bom tấn Marvel

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua: 1. Alien: Covenant - Fox - 36 triệu USD 2. Guardians of the Galaxy vol. 2 - Disney - 35 triệu USD 3. Everything, Everything - Warner Bros. - 12 triệu USD 4. Snatched - Fox - 7,6 triệu USD 5. Diary of a Wimpy Kids: The Long Haul - Fox - 7,2 triệu USD 6. King Arthur: Legend of the Sword - Warner Bros. - 6,8 triệu USD 7. The Fate of the Furious - Universal - 3,1 triệu USD 8. The Boss Baby - Fox - 2,8 triệu USD 9. Beauty and the Beast - Disney - 2,4 triệu USD 10. How to be a Latin Lover - Lionsgate - 2,2 triệu USD