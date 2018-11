Phim kinh dị 'Halloween' gây chú ý phòng vé Mỹ

Mỹ nhân '50 sắc thái' lạc vào tà giáo trong phim kinh dị 18+ / Trailer về 'Vũ trụ kinh dị Conjuring' hot trong tuần

Sau ba ngày cuối tuần, Halloween thu 77,5 triệu USD, chỉ thua kỷ lục vừa thiết lập của Venom ba triệu USD. Tác phẩm cũng trở thành phim kinh dị 18+ mở màn ăn khách thứ hai mọi thời, sau It (2017). 53% khán giả là nam và 59% từ 25 tuổi trở lên.

Michael Myers quay lại gieo rắc kinh hoàng trong Halloween Trailer "Halloween".

Đây là tập thứ 11 trong thương hiệu điện ảnh cùng tên ra đời từ năm 1978. 40 năm sau sự kiện trong tập đầu, sát thủ Michael Myers (Nick Castle đóng) đang bị giam giữ. Khi Michael tẩu thoát, hắn đụng độ Laurie Strode (Jamie Lee Curtis đóng) - người phụ nữ suýt trở thành nạn nhân năm xưa. 80% giới phê bình đánh giá cao phim trên Rotten Tomatoes.

Ngoài nước Mỹ, Halloween thu 14,3 triệu USD từ 23 thị trường, trong đó cao nhất là Mexico (4,9 triệu USD). Phim hiện thu 91 triệu USD toàn cầu, sinh lời lớn cho hãng phim do kinh phí chỉ là 10 triệu USD. Tác phẩm do David Gordon Green đạo diễn sẽ còn ra mắt ở 46 thị trường trong thời gian tới.

A Star is Born - phim âm nhạc có Bradley Cooper và Lady Gaga - chứng tỏ khả năng trụ rạp khi tiếp tục xếp thứ hai, chỉ giảm 32,2% doanh thu so với tuần trước. Còn Venom - quán quân tuần trước - rớt xuống vị trí thứ ba với 18,1 triệu USD.

Ở Trung Quốc, phim hình sự Project Gutenberg - quy tụ Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành - lần thứ ba dẫn đầu với 13,5 triệu USD. Phim hài Hollywood - The Spy Who Dumped Me - về nhì với 5,7 triệu USD, còn tác phẩm tâm lý Hoa ngữ Lost, Found đứng ba (5,2 triệu USD). Variety nhận định phòng vé Trung Quốc có tổng doanh thu thấp trong ba tuần qua, kể từ khi chính phủ nước này kiểm soát chặt hơn hiện tượng "vé ảo" (nhà phát hành tự mua vé phim mình để tạo cảm giác sốt vé giả). Con số hiện tại phản ứng trung thực hơn tình hình doanh thu ở quốc gia này.

