Phim kinh dị của Jennifer Lawrence ế ẩm ở Bắc Mỹ

Trang Box Office Mojo lúc đầu dự đoán tác phẩm thu về 12 triệu USD, nhưng phim mở màn kém hơn kỳ vọng. Ngoài phim tâm lý Serena (2015) chỉ chiếu giới hạn ở một số rạp, Mother! có doanh thu ra mắt kém nhất trong các phim có Jennifer Lawrence đóng chính.

Theo chuyên trang phòng vé, thất bại của Mother! đến từ phản ứng tiêu cực của khán giả, thể hiện qua điểm F trên thang đánh giá của CinemaScore. Ngoài Bắc Mỹ, tác phẩm cũng chỉ thu sáu triệu USD từ 16 thị trường. Qua đó, phim bị nghi ngờ về khả năng thu hồi vốn. Tác phẩm có kinh phí 30 triệu USD.

* Phim kinh dị của Jennifer Lawrence bị khán giả quay lưng

Jennifer Lawrence gào thét trong căn nhà ám ảnh

Mother! là phim đầu tiên minh tinh sinh năm 1990 hợp tác với bạn trai - đạo diễn Darren Aronofsky. Câu chuyện xoay quanh đôi vợ chồng (Jennifer Lawrence và Javier Bardem) sống ở miền quê hẻo lánh. Khi hai người lạ (Ed Harris và Michelle Pfeiffer) xuất hiện, người vợ dần rơi vào hoảng loạn. Ở Liên hoan phim Venice (Italy) hồi tháng 9, phim từng gây phân cực dữ dội. Sau buổi chiếu, khán phòng chia làm hai phe, một bên vỗ tay và một bên la ó.

Đứng đầu phòng vé Mỹ tuần qua vẫn là It với 60 triệu USD. Doanh thu toàn cầu của phim kinh dị chuyển thể từ truyện của Stephen King là 371 triệu USD, cao hơn mười lần kinh phí. Ở Trung Quốc, War for the Planet of the Apes có màn ra mắt thành công với 60 triệu USD, dẫn đầu bảng xếp hạng.

Phim ma hề "It" vẫn ăn khách trong tuần hai.

Dù đã công chiếu đến tuần thứ bảy, hiện tượng phòng vé Chiến lang 2 vẫn bám trụ trong top 5 phòng vé Trung Quốc với 1,19 triệu USD. Doanh thu toàn cầu của phim do sao võ thuật Ngô Kinh đạo diễn và đóng chính hiện là hơn 870 triệu USD, cao thứ tư toàn cầu năm nay, chỉ sau Beauty and the Beast, The Fate of the Furious và Despicable Me 3.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. It - Warner Bros. - 60 triệu USD

2. American Assassin - Lionsgate - 14,8 triệu USD

3. Mother! - Paramount - 7,5 triệu USD

4. Home Again - Open Road - 5,3 triệu USD

5. The Hitman's Bodyguard - Lionsgate - 3,5 triệu USD

6. Annabelle: Creation - Warner Bros. - 2,6 triệu USD

7. Wind River - Weinstein - 2,5 triệu USD

8. Leap! - Weinstein - 2,1 triệu USD

9. Spider-Man: Homecoming - Sony - 1,8 triệu USD

10. Dunkirk - Warner Bros. - 1,3 triệu USD

Ân Nguyễn