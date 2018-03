Phim kinh dị 3D của Thái Lan tới Việt Nam

Dark Flight (Chuyến bay định mệnh) là bộ phim thứ ba của đạo diễn Isara Nadee và biên kịch Kongkiat Komesiri - hai thành viên trong nhóm Ronin Team (nhóm các nhà làm phim kinh dị nổi tiếng ở Thái Lan). Phim lấy tư liệu từ những vụ tai nạn của ngành hàng không xảy ra trong nhiều năm qua.

* Trailer "Dark Flight"

Nhân vật chính của phim là New (Marsha Watanapanich), một nữ tiếp viên hàng không trẻ đẹp. 10 năm trước, chuyến bay của New gặp nạn khiến tất cả hành khách thiệt mạng, chỉ mình cô sống sót. May mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng lúc nào New cũng bị ám ảnh rằng cô sẽ phải chịu đựng một sự trả thù rất khủng khiếp cho tai nạn thảm khốc này.

"Dark Flight" là phim kinh dị đầu tiên của Thái được làm 3D. Ảnh: Five Star.

Sau những đợt điều trị kéo dài hàng năm trời, New quyết định trở lại với công việc yêu thích. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng chuyến bay đầu tiên của mình trên chiếc Boeing số hiệu 407 cũng là chuyến bay mang nỗi ám ảnh từ quá khứ. Khi New nhận ra đây chính là chiếc máy bay gặp nạn 10 năm trước đã được sơn sửa lại thì cũng là lúc cô phát hiện sự có mặt của những hành khách “không mời mà đến” - những hồn ma của người chết đang trở về báo thù.

Linh cảm của New đã trở thành sự thật và mọi cố gắng đều trở nên quá muộn bởi chuyến bay đã cất cánh. Ở độ cao 30.000 feet so với mặt đất, lưỡi hái định mệnh đang chờ New và 8 hành khách vô tội. Tất cả buộc phải tham gia vào một cuộc chiến không cân sức với thế lực ma quỷ siêu nhiên.

Một hình ảnh rùng rợn trong phim. Ảnh: Five Star.

Dark Flight có sự hỗ trợ công nghệ 3D của Digital Magic - công ty kỹ xảo Hong Kong từng làm 3D cho phim Sex and Zen năm ngoái. Khi chiếu trong nước hồi tháng ba, phim đã thu về 1,1 triệu USD.

Cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong, điện ảnh Thái Lan cũng có rất nhiều phim kinh dị tâm linh ăn khách như Art of The Devil, The Eye, Shutter hay Ghost of Mae Nak. Dark Flight được kỳ vọng sẽ đem tới cho khán giả Việt Nam một trải nghiệm mới mẻ, khác biệt so với phong cách phổ biến của những phim kinh dị Hollywood.

Dark Flight (Chuyến bay định mệnh) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 22/6.

Việt Lê