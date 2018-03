Phim kinh dị 3D chinh phục Bắc Mỹ dịp Halloween

Là tập thứ bẩy và cũng là phần cuối cùng trong loạt phim kinh dị về tên sát nhân hàng loạt lừng danh Jigsaw, Saw 3D đã thu về 24,2 triệu USD sau ba ngày công chiếu. Với doanh thu này, Saw 3D đã đẩy phim kinh dị kinh phí thấp Paranormal Activity 2 xuống vị trí thứ hai để giành ngôi vị quán quân bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này.

"Saw 3D" hù dọa khán giả bằng những cái bẫy, những màn tra tấn dã man của tên sát nhân Jigsaw. Ảnh: Lionsgate.

Saw 3D tiếp tục với những cái bẫy kinh hoàng của tên sát nhân Jigsaw, được nhân lên gấp ba lần với hiệu ứng 3D. Khán giả được trải nghiệm 90 phút ghê rợn, căng thẳng với những tiếng la hét thất thanh, tiếng bánh xe nghiến trên đường ray, gương mặt sợ hãi, ánh mắt tuyệt vọng của các nạn nhân trong phim. Một nhóm người sau khi sống sót trước âm mưu của Jigsaw đã tập hợp lại cùng nhau để thoát thân, với sự giúp đỡ của Bobby (do Sean Patrick Flanery thủ vai) - một người mang trong mình những bí mật đen tối. Tuy nhiên, những cái bẫy của Jigsaw vẫn có ở khắp nơi và không một nạn nhân nào có thể thoát khỏi tay hắn một cách nguyên vẹn.

Phim được thực hiện bởi đạo diễn Kevin Greutert - người đã rất thành công với phần 6 của Saw vào Halloween năm ngoái. Chester Bennington - giọng ca chính của ban nhạc rock Linkin Park - cũng tham gia một vai trong bộ phim này. Theo ước tính, 56% lượng khán giả tới rạp thưởng thức Saw 3D đều là nam giới và 53% trong số đó đều dưới 25 tuổi. Mặc dù đã giới hạn độ tuổi vì có quá nhiều cảnh quay bạo lực, Saw 3D vẫn rất thu hút đối tượng khán giả trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán doanh thu của phim sẽ giảm mạnh trong các tuần sau.

Paranormal Activity 2 về nhì tuần này với 16,5 triệu USD và bị giảm 59% lượng khán giả. Dù không lặp lại kỷ lục giữ vị trí quán quân ba tuần liên tiếp như phần một vào năm ngoái, Paranormal Activity 2 vẫn đem lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho hãng Paramount. Kinh phí chỉ vỏn vẹn 3 triệu USD nhưng nhiều khả năng trong tuần tới, Paranormal Activity 2 sẽ gia nhập "câu lạc bộ" những bộ phim 100 triệu USD của Hollywood. Câu chuyện đơn giản, đời thường nhưng cách kể chuyện độc đáo, khéo léo gây sợ hãi cho khán giả và phần PR tốt đã đem lại những thành công rực rỡ cho bộ phim. Paranormal Activity 2 sẽ ra mắt khán giả VN từ ngày 12/11.

"Paranormal Activity 2" cũng là bộ phim kinh dị hút khách dịp Halloween. Ảnh: Paramount.

Sau hai tuần công chiếu, Red - bộ phim quy tụ dàn diễn viên gạo cội của Hollywood - đã hòa vốn và bắt đầu có lãi. Phim thu về 10,8 triệu USD trong tuần này và giữ vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Theo sau là tác phẩm hài ăn khách Jackass 3D với 8,43 triệu USD. Bộ phim hài "kiểu Mỹ" này đã đạt doanh thu hơn 100 triệu USD và lọt vào Top 20 những bộ phim 3D ăn khách nhất mọi thời đại. Hereafter - phim kinh dị giả tưởng của tài tử Matt Damon - về vị trí thứ năm với 6,25 triệu USD. Những cái tên còn lại trong Top 10 là Secretariat, The Social Network, Life as We Know It, The Town và Conviction.

"Red" - phim mới nhất của tài tử Bruce Willis - đứng thứ ba tuần này. Ảnh: Summit.

Mùa phim cuối năm với nhiều tác phẩm xuất sắc được tung ra nhằm dự tranh giải Oscar vào năm sau chính thức khai màn từ tuần này. 127 Hours của đạo diễn "Triệu phú ổ chuột" Danny Boyle và phim hoạt hình 3D Megamind là hai cái tên được mong đợi nhất khi ra mắt vào ngày thứ sáu. Bên cạnh đó, phim tâm lý For Colored Girls của ca sĩ Janet Jackson và phim hành động/ hình sự Fair Game của minh tinh Naomi Watts cũng là những tác phẩm điện ảnh đáng chú ý.

Top 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ dịp Halloween:

1. Saw 3D - Lionsgate - 24,2 triệu USD

2. Paranormal Activity 2 - Paramount - 16,5 triệu USD

3. Red - Summit - 10,8 triệu USD

4. Jackass 3D - Paramount - 8,43 triệu USD

5. Hereafter - Warner Bros. - 6,25 triệu USD

6. Secretariat - Disney - 5,07 triệu USD

7. The Social Network - Sony/ Columbia - 4,7 triệu USD

8. Life As We Know It - Warner Bros. - 4,1 triệu USD

9. The Town - Warner Bros. - 2 triệu USD

10. Conviction - Fox Searchlight - 1,82 triệu USD

Nguyên Minh