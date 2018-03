Phim khiến khán giả bỏ chạy vì cảnh sex gây sốc đoạt giải Gấu Vàng

Danh sách giải thưởng chính tại Berlinale 2018 Gấu Vàng cho "Phim xuất sắc": Touch Me Not Gấu Bạc Alfred Bauer cho "Phim mở ra tầm nhìn mới": The Heiresses Gấu Bạc cho "Giải thưởng lớn của giám khảo": Twarz Gấu Bạc cho "Đạo diễn xuất sắc": Wes Anderson (Isle of Dogs) Gấu Bạc cho "Nam diễn viên chính xuất sắc": Anthony Bajon (The Prayer) Gấu Bạc cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc": Ana Brun (The Heiresses) Gấu Bạc cho "Kịch bản xuất sắc": Museum Gấu Bạc cho "Cống hiến nghệ thuật nổi bật": Elena Okopnaya (Dovlatov) Gấu Vàng dành cho phim ngắn: The Men Behind The Wall Gấu Bạc dành cho phim ngắn: Imfura Giải GWFF dành cho phim truyện hay nhất: Touch Me Not Giải Phim tài liệu hay nhất: The Waldheim Waltz