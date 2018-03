Phim kể chuyện Obama 'cưa đổ' vợ gây sốt LHP Sundance

Michelle Obama đẹp nhất tuần với đầm xẻ ngực, trễ vai / Phim về Obama hé lộ cảnh hẹn hò của vợ chồng Tổng thống

Công chiếu hôm 24/1 trong khuôn khổ Liên hoan phim Sundance (Mỹ), phim lãng mạn độc lập - Southside With You - được người xem và giới chuyên môn đón nhận nồng nhiệt.

Cảnh trong phim "Southside with You".

Tờ Vanity Fair ca ngợi: "Câu chuyện về buổi hẹn hò đầu tiên hay nhất trên màn ảnh". Cây viết Todd McCarthy của The Hollywood Reporter bình luận: "Bộ phim thông minh, dịu dàng và chân thực về ngày hẹn hò đầu tiên của hai sinh viên xuất chúng khoa Luật năm 1989".

Tờ MTV nhận xét: "Tác phẩm độc lập kiểu Before Sunrise kể chuyện tình chớm nở trong một buổi chiều của hai sinh viên Harvard một cách duyên dáng. Trong phim, người xem thấy phiên bản thời trai trẻ, quyến rũ và hay nói tục của Tổng thống thứ 44 nước Mỹ". Trong khi đó, Daily Beast khẳng định khán giả hãy xem phim để biết Barack Obama "cưa đổ" Đệ nhất phu nhân chỉ trong sau một ngày hẹn hò như thế nào.

Diễn xuất của hai diễn viên chính được khen ngợi. Nam diễn viên Parker Sawyers tái hiện ông Barack Obama chân thực tới cả cách bước đi và điệu cười nhanh nổi tiếng. Tika Sumpter diễn vai bà Michelle Robinson hồi trẻ tự tin, quyết đoán, biết quan tâm người khác.

Bộ phim lấy bối cảnh trong một buổi chiều năm 1989. Khi đó, Barack Obama đang là sinh viên, vừa được nhận vào thực tập ở một công ty luật. Anh hẹn gặp cố vấn Michelle Robinson - một sinh viên có nhiều thâm niên hơn tại công ty luật anh vừa được nhận vào thực tập. Ngày gặp gỡ, chàng trai tin rằng mình đang hẹn hò trong khi cô gái đơn thuần nghĩ là ra ngoài cùng đồng nghiệp. Ban đầu, cô thậm chí nói thẳng rằng họ ra ngoài vì công việc khiến anh phải khéo phủ nhận có sự hẹn hò giữa hai người.

Họ đến Viện Nghệ thuật Chicago, ăn trưa ngoài trời cùng nhau, tới một sự kiện cộng đồng - ở đây Obama có bài phát biểu để lại ấn tượng - rồi đi uống bia. Chiều muộn, họ vào rạp xem phim Do The Right Thing vừa ra mắt của Spike Lee. Sau buổi chiếu, họ đi ăn kem. Lúc bên ngoài quán kem trời đã tối, họ trao nhau nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu tiên trong ngày hẹn đầu tiên của bộ đôi.

Vợ chồng Tổng thống Barack Obama được ca ngợi là có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Southside with You là phim đầu tay của đạo diễn sinh năm 1985 - Richard Tanner. Đạo diễn kiêm biên kịch cho biết mặc dù phim hư cấu, anh nghiên cứu kỹ thực tế ngày hẹn đầu tiên của vợ chồng Barack Obama qua sách và báo. Chuyện họ đi xem phim của Spike Lee, ăn kem và trao nhau nụ hôn đã thành huyền thoại ở Nhà Trắng.

Tika Sumpter vừa là nhà sản xuất, vừa đóng vai nữ chính trong phim chia sẻ: "Tôi hơi hồi hộp khi mới nhận vai Michelle Obama - Đệ nhất phu nhân mà ai cũng muốn trở thành". Để chuẩn bị cho vai diễn, cô đọc thơ và nhiều cuốn sách để hiểu hơn về tâm lý cũng như tâm hồn một con người như bà Michelle. "Tôi muốn khán giả xem phim thấy đó là một câu chuyện tình yêu lãng mạn và giản dị trước khi biết đó là chuyện tình của hai nhân vật thuộc giới chính trị".

Tika Sumpter cho biết vợ chồng Barack Obama chưa xem nhưng tỏ ra hào hứng với tác phẩm mới.

Vũ Văn Việt